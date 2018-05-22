Оскорбления чувств не нашли в карикатуре на Поклонскую и Николая II

Старший помощник руководителя камчатского управления СК России Елена Матафонова заявила, что в карикатуре камчатского художника Дениса Лопатина на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и императора Николая II не было обнаружено оскорбления чувств верующих, сообщает РИА Новости.

Матафонова отметила, что по данному вопросу была проведена комплексная культурологическо-лингвистическая судебная экспертиза.

"По результатам проверки и на основании проведенной экспертизы следственными органами было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела", — отметила представитель ведомства.

Эксперты также не обнаружили в представленном изображении "проявлений негативного отношения к представителю (представителям) власти".

Как пишет LIFE, в конце 2017 года в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих, которое усмотрели в карикатуре на выставке местного художника Лопатина.