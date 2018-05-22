Оскорбления чувств не нашли в карикатуре на Поклонскую и Николая II

Старший помощник руководителя камчатского управления СК России Елена Матафонова заявила, что в карикатуре камчатского художника Дениса Лопатина на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и императора Николая II не было обнаружено оскорбления чувств верующих, сообщает РИА Новости.
Матафонова отметила, что по данному вопросу была проведена комплексная культурологическо-лингвистическая судебная экспертиза.
"По результатам проверки и на основании проведенной экспертизы следственными органами было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела", — отметила представитель ведомства.
Эксперты также не обнаружили в представленном изображении "проявлений негативного отношения к представителю (представителям) власти".
Как пишет LIFE, в конце 2017 года в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих, которое усмотрели в карикатуре на выставке местного художника Лопатина.
Комментарии
Лицом мила, просто писаная красавица, а выпады по ту сторонние, нелепые. Как жаль!
Нет веры предателям.
Да и не карикатура это вовсе. Всем известно необычайно тёплое отношение Поклонской к Николаю. Вот его то эта "карикатура" и отражает.
Найдите дуре мужика!
а что, Кровавому ныне поклоняться надо?
Гость от 22.05.2018 15:11, думаю это панацея, мутная идея. Она "замужем" за нас, и о Родине думает!
сольют наверное натаху из думы. в монастырь ей надо
Женское оскорбленное чувство: веры, надежы и любви, оно внутреннего содержания и невозможно ощутить и постичь женскую душу со стороны.