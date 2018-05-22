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Жительница Белокурихи приговорена к 6,5 годам колонии за жестокое убийство своего гражданского супруга, которого она зарубила топором в момент, когда мужчина спал.
По информации краевой прокуратуры, накануне преступления женщина находилась вместе с сожителем в своем доме. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт.
"Дождавшись, когда мужчина уснет, взяла в руки топор и нанесла им не менее 40 ударов в область головы и шеи, причинив несовместимые с жизнью телесные повреждения", — уточняют обстоятельства преступления в надзорном ведомстве.
Когда женщина убедилась, что ее сожитель мертв, она попыталась избавиться от тела, пыталась сжечь голову мужчины в печи, но не смогла этого сделать.
Уже утром женщина перенесла тело мужчины из дома в подсобное помещение. Здесь оно и было обнаружено полицейскими.
Наказание виновная будет отбывать в колонии общего режима.
Комментарии
за убийство с особой жестокостью 6,5 лет общего режима...Что-то тут не дописали
че за новости у вас на амике? криминальное чтиво одно
Вот такая вот история! Стоит теперь подумать, прежде чем ехать!