Фото: zt116.ru

Жительница Белокурихи приговорена к 6,5 годам колонии за жестокое убийство своего гражданского супруга, которого она зарубила топором в момент, когда мужчина спал.

По информации краевой прокуратуры, накануне преступления женщина находилась вместе с сожителем в своем доме. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт.

"Дождавшись, когда мужчина уснет, взяла в руки топор и нанесла им не менее 40 ударов в область головы и шеи, причинив несовместимые с жизнью телесные повреждения", — уточняют обстоятельства преступления в надзорном ведомстве.

Когда женщина убедилась, что ее сожитель мертв, она попыталась избавиться от тела, пыталась сжечь голову мужчины в печи, но не смогла этого сделать.

Уже утром женщина перенесла тело мужчины из дома в подсобное помещение. Здесь оно и было обнаружено полицейскими.

Наказание виновная будет отбывать в колонии общего режима.