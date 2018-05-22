Фото: сайт правительства Алтайского края

Глава Республики Алтай Александр Бердников наградил именными часами сотрудницу МВД, которая во время парада Победы 9 мая потеряла туфлю, но не вышла из колонны, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня я хочу особо поблагодарить за выдержку и чувство долга настоящего офицера – Наталью Петровну Щукину. Когда во время прохода колонны у нее с ноги внезапно слетела обувь, она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости", — сказал Александр Бердников во время рабочего совещания в МВД республики.

Оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай он вручил именные часы и памятную фотографию с парада Победы.

Кроме того, благодарностями министерства были отмечены сотрудники ведомства, участвовавшие в параде Победы.