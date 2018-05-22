Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку, причины которой он кратко изложил в своем Twitter.
"Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку", — написал Ройзман.
На заседании городской думы рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов.
Ройзман объяснил, чтобы легитимизировать областной закон об отмене прямых выборов мэра, гордума должна внести поправки и в устав города: "Это пытались "засунуть" в заседание, но я отказался ставить это даже в повестку. Возник коллапс, сорвалось заседание думы, и я сказал: коллеги, давайте, чтобы вам облегчить задачу, я подам в отставку, потому что никогда в жизни я не буду принимать в этом участие".
Как сообщает Е1.РУ, на вопрос, спонтанным или обдуманным было решение об отставке, Ройзман говорит, что к такому решению был готов, поскольку ситуация стала для него неприемлемой, и самым честным для него было подать в отставку. Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.
"Всем жителям Екатеринбурга привет! Я благодарен вам за вашу поддержку, которую чувствовал все эти годы", — сказал Ройзман.
Комментарии
А наша городская дума уже давно все узаконила и никто из сити-менеджеров не подал в отставку, потому, что у нас нет нормального суда, городская прокуратура работает строго по заказу (указанию) власть имущих - одним словом - БОЛОТО!
фуфлыжник, кинул избирателей.
смарю его канал на ютубе, приём людей ведёт и потом там отчитывается, а у нас и неведомо кто мер)
to 15:45
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Изредка просматривал ролики этого "человека чести".Похоже,что его работа и состоит в "приёме и выслушивании огромного числа людей",а настоящую его работу помощники проделывают.Сидит такой женя в огромном кабинете уже пять лет и снисходительно выслушивает "ходоков от народа"(причём каждый представляя свои личные просьбы);покровительственно кивает с пониманием и в каждом случае вселяет надежду.
Факт из жизни мэра Екатеринбурга:в молодости женя три года оттоптал зону за то что обирал своих подруг на золотые побрякушки,свитерки и джинсики.Наверное и есть люди которые верят,что характер ещё не сформировался к совершеннолетию и на свободу выходят с чистой совестью.Но таким людям очень мало лет и они не обрели жизненного опыта.
жаль, единственного порядочного мера похоже доконали....
и каким же образом доканывали этого "порядочного" ? )
Порядочные нынче не в моде.
Так кто ж его окрестил "порядочным"?Сами либерасты?
22.05.2018 16:40
- гость -
___________
Прикиньте - лодырь, жулик, бывший зэк...
И всё-таки он устраивает 90% жителей Екатеринбурга.
А вашим "честным партийным работникам" такая поддержка и не снится.
И да. Похохочем, когда суды над единороссами пройдут.
Вот он и пишет,что все эти годы он чувствовал поддержку жителей Екатеринбурга,точнее всю его 90-то процентную часть )) А думцы-это халявные слуги народа,в отличии от него,чистого и честного )