Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку, причины которой он кратко изложил в своем Twitter.

"Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку", — написал Ройзман.

На заседании городской думы рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов.

Ройзман объяснил, чтобы легитимизировать областной закон об отмене прямых выборов мэра, гордума должна внести поправки и в устав города: "Это пытались "засунуть" в заседание, но я отказался ставить это даже в повестку. Возник коллапс, сорвалось заседание думы, и я сказал: коллеги, давайте, чтобы вам облегчить задачу, я подам в отставку, потому что никогда в жизни я не буду принимать в этом участие".

Как сообщает Е1.РУ, на вопрос, спонтанным или обдуманным было решение об отставке, Ройзман говорит, что к такому решению был готов, поскольку ситуация стала для него неприемлемой, и самым честным для него было подать в отставку. Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.

"Всем жителям Екатеринбурга привет! Я благодарен вам за вашу поддержку, которую чувствовал все эти годы", — сказал Ройзман.