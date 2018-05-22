Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева во время заседания межкомитетской рабочей группы в Госдуме объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке, сообщает РИА Новости.

"В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад. Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — подчеркнула Юдаева.

По ее словам, в настоящее время рост цен на бензин не влияет на инфляцию, однако через некоторое время он все же окажет свое воздействие.

В первые дни мая сообщалось со ссылкой на данные Росстата, что средняя цена литра бензина в России выросла на 17 копеек за неделю. В апреле глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что рост стоимости топлива носит сезонный характер и цена упадет "в ноябре-декабре". Также он подчеркнул, что цена будет в пределах инфляции.

Впрочем, как пишет "Независимая газета", сейчас в России стоимость бензина растет в три раза быстрее, чем инфляция, хотя в Минэнерго уверяли, что этого не произойдет. Издание отмечает, что, похоже, выборы президента стали спусковым механизмом взвинчивания цен, так как такая же ситуация была и в 2012 году, когда Владимир Путин вновь был переизбран.

Отмечается, что статистика Росстата позволяет судить о динамике топливных цен лишь за первый квартал 2018 года, но и этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод о ценовом всплеске. Чтобы это понять, нужно смотреть не на средние розничные цены на бензин в России, которые озвучивает Росстат, а сравнивать динамику цен на бензин с показателем потребительской инфляции — тогда станет очевидно, что топливо в стране дорожает с существенным опережением.

По мнению экспертов, традиционное для весны увеличение спроса на топливо в этом году не главный фактор всплеска цен. Еще немалую роль играет повышение акцизов, а также "рекордно высокий экспортный паритет для российских нефтепродуктов, установившийся в последние месяцы".

Что касается роста цен после выборов президента, то, по мнению некоторых экспертов, это вполне может быть совпадением. Якобы на сдерживание цен в первую очередь влияет политический фактор, а вот рост цен обусловлен экономическими причинами: нефть дорожает, устаревшее оборудование требует модернизации и не только.