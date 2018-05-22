Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева во время заседания межкомитетской рабочей группы в Госдуме объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке, сообщает РИА Новости.
"В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад. Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — подчеркнула Юдаева.
По ее словам, в настоящее время рост цен на бензин не влияет на инфляцию, однако через некоторое время он все же окажет свое воздействие.
В первые дни мая сообщалось со ссылкой на данные Росстата, что средняя цена литра бензина в России выросла на 17 копеек за неделю. В апреле глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что рост стоимости топлива носит сезонный характер и цена упадет "в ноябре-декабре". Также он подчеркнул, что цена будет в пределах инфляции.
Впрочем, как пишет "Независимая газета", сейчас в России стоимость бензина растет в три раза быстрее, чем инфляция, хотя в Минэнерго уверяли, что этого не произойдет. Издание отмечает, что, похоже, выборы президента стали спусковым механизмом взвинчивания цен, так как такая же ситуация была и в 2012 году, когда Владимир Путин вновь был переизбран.
Отмечается, что статистика Росстата позволяет судить о динамике топливных цен лишь за первый квартал 2018 года, но и этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод о ценовом всплеске. Чтобы это понять, нужно смотреть не на средние розничные цены на бензин в России, которые озвучивает Росстат, а сравнивать динамику цен на бензин с показателем потребительской инфляции — тогда станет очевидно, что топливо в стране дорожает с существенным опережением.
По мнению экспертов, традиционное для весны увеличение спроса на топливо в этом году не главный фактор всплеска цен. Еще немалую роль играет повышение акцизов, а также "рекордно высокий экспортный паритет для российских нефтепродуктов, установившийся в последние месяцы".
Что касается роста цен после выборов президента, то, по мнению некоторых экспертов, это вполне может быть совпадением. Якобы на сдерживание цен в первую очередь влияет политический фактор, а вот рост цен обусловлен экономическими причинами: нефть дорожает, устаревшее оборудование требует модернизации и не только.
Комментарии
А, ну тогда ладно, чё...
Когда же начнут нанимать иностранных менеджеров?
простите, а какое влияние оказывают международные цены на бензин?????? добывается нефть в России, перерабатывается нефть в России, налоги платятся в России, зарплаты платятся российским гражданам....где, на каком этапе в эту логическую линию влезает международная цена??????????????????
Да чего уж нам закрузлым терпилам, объяснять причины всех неудач и банковских просчетов. Мы с Инфляцией по жизни идем который год! Она нам как подруга, как вторая верная супруга, знаем ее стерву как облупленную.
Так что, банкуйте! Чего уж там - все понимам.
Что ни день - то Мы молодцы!
Не продумали чет. Наврали да нескладно.
И грянул путинский прорыв экономики!
председателя Центробанка Ксения Юдаева во время заседания межкомитетской рабочей группы в Госдуме объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке
вот там ниже молодой представитель ер дал другое объяснение
"Если мы хотим опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей... это очень большая ошибка. Это значит, что мы с вами в период роста стоимости нефти... пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов. От нас цены на нефть не зависят. Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость $40, и $30 и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты... Ресурсы для реализации этого - внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения - это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим? В виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы... Если мы правильно сформируем законодательство... люди принесут нам эти деньги"
22.05.2018 15:45
гость
"...где, на каком этапе в эту логическую линию влезает международная цена?..."
На том самом, когда НАМНОГО выгоднее нефть продавать за бугор, чем на внутреннем рынке да еще и заморачиваться с переработкой.
22.05.2018 15:57
Роман
..выгоднее нефть продавать за бугор, чем на внутреннем рынке да еще и заморачиваться с переработкой.
Так российский народ ещё никто не унижал.
22.05.2018 16:06
- гость -
"...Так российский народ ещё никто не унижал..."
А когда российский народ любили? Перед выборами если только
Все вышеуказанные лица - Очковтиратели! Пользуясь спросом на нефть Центробанк в сговоре с ФАС и представителями нефтедобывающих компаний максимально разогревают цены и спрос на бензин и продукты нефтепереработки. Кто в России устанавливает акцизы? В какие такие страны идет наш хреновый бензин и солярка? Европа и Азия отказывается от производства дизелей и переходит на гибриды. Еще до выборов В.В.П. была информация от экспертов, что после вступления в должность Президента РФ отпустят цены на энергоносители. Наши государственные бонзы поиздержались во время проведения предвыборной компании, т.к. В.В.П. погрозил им пальчиком- не стоит возбуждать электорат. А сейчас медвепуты и медвепутки распоясались, разговелись - кончился для них денежный пост, пора обдирать нищую Россию! А руководителю ФАС как настоящему мужчине (если он им себя считает), следует отвечать за свои слова о понижении цены на бензин, и если цены не упадут - менять пол и переходить по гендерной теме в существо класса "ОНО", ведь у нас все Правительство РФ -существо среднего рода, отвечающее на вопрос ОНО!
Они -козлы.
Недалекие умом, некие просвещенные говорят, что А.С Пушкин вовсе не Пророк!
А ведь пиит подметил же маниакальную любовь к иностранцам и лютое презрение к своим сородичам.
"Ты просвещением свой разум просветил.
Ты Истины и Правды, лик увидел.
И мудро, чуждые народы возлюбил.
И свой народ возненавидел"
Постоянное лебезение, суетливое заискивание перед иностранцами. Всегда им предлагаются выгодные условия, а то и списание всех долгов разом. У одаренных и вечно мудрых, к своим же, всегда как то не так, а эдак по свойски: глупо и грабительски.
Глупое и грабительское отношение!
За 2 месяца 92 бензин вырос с 37 руб до 39.30 руб. Скоро перевозчики будут требовать повышения цены на проезд. Никто не возмущается повышением цен на бензин, вот и повышают цены.
Была как то забава кидать бомбы в генерал губернаторов, как бы не вспомнил народ. Надо это из истории убрать
расеяне за это проголосовали. пусть наполняют бюджет для новых прорывов!
мировые цены тут нихрена не влияют. когда нефть была по 120, бензин был в полтора раза дешевле, чем сейчас.
А мне нравится. Всё правильно делают. Последний хапок - он трудный самый....
У кого требовать, когда избранники единым фронтом "ЗА"
За 2 месяца 92 бензин вырос с 37 руб до 39.30 руб. Скоро перевозчики будут требовать повышения цены на проезд. Никто не возмущается повышением цен на бензин, вот и повышают цены.
Проведя не очень сложные математические операции можно узнать,что в среднем бензин дорожал на 30 копеек в неделю. Однако СМИ продолжают настаивать на 10 копейках.
Гранштейна как фонтаном на Малахова сразу смыло!
Жалею, что голосовала за Путина- больше на выборы не ПОЙДУ!!!
22.05.2018 17:14
gorca
Пойдёшь, ещё как пойдёшь - генетическая память.
"Жалею, что голосовала за Путина..."
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жалеть мало. за ошибки нужно платить. правда вместе в вами должны платить и те, кто не голосовал за него.
Да не карите себя так. Не вас все дело, и ваше участие в выборах, тут вовсе не причем.
ПРОРВАЛОСЬ!
Хорошо, что именно Россия диктует всему миру свои цены. Значит, мы сильны как никогда. Значит нас боятся. А мы умные и не завистливые.
Дурят нашего брата, ох как дурят!!!