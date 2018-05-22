Теперь при использовании навигатора 2ГИС можно не только построить маршрут и оценить пробки, но и узнать причины затора — на карте появились сообщения о ДТП, перекрытиях дорог и внезапных помехах. Обо всём друг другу рассказывают сами пользователи. К дорожным событиям можно добавлять небольшой комментарий, указывать ряд, где всё происходит, и главное — поделиться фотографией с места событий. Иногда один снимок может рассказать о ситуации гораздо больше, чем десятки комментариев.

Участники дорожного движения могут помочь соседям по пробке, сообщив о неприятностях на дороге. Оценить события, подтвердить или опровергнуть информацию о причине затора может любой пользователь 2ГИС, даже неавторизированный. Карта постоянно обновляется, так что пропустить что-то важное не получится.

Сообщить о дорожных событиях можно тремя способами: нажав на кнопку "Дорожное событие" в боковом меню, нажав на такую же кнопку в режиме навигации или с помощью долгого нажатия на карту — появившееся меню предложит вам добавить причину затора.

Кроме очевидцев события на карту будет добавлять и сам 2ГИС — в особенности это коснётся запланированных перекрытий (пользователь всегда будет знать точное время, когда закончится коллапс) и камер на дороге.

Дорожные события вышли во всех российских городах, где есть 2ГИС, а также в СНГ и Дубае.

Кроме того, теперь навигатор подскажет, когда лучше держаться нужной стороны, покажет камеры контроля полосы, перекрёстка и скорости, а также подберёт более удачный маршрут прямо во время движения (на iOS эта функция уже доступна, скоро выйдет и на Android).