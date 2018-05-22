Фото: vk.com/incident_brn
Следственный комитет начал проверку в связи с получением ожогов 16-летним подростком, который оказался в зоне порыва трубопровода с горячей водой в Барнауле.
Как сообщили в региональном управлении СКР, 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина в краевой столице произошел порыв трубопровода с горячей водой.
"В результате коммунальной аварии пострадал 16-летний подросток. С ожогами ног он доставлен в Ожоговый центр города. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — отмечают в ведомстве.
Следователи выяснят все обстоятельства, при которых произошла коммунальная авария, а также установят, нарушили ли лица, отвечающие за эксплуатацию коммунальных сетей, правила безопасности.
Напомним, что в данный момент на месте коммунальной аварии проводятся восстановительные работы.
Комментарии
Уже по тротуарам ходить опасно — с этими испытаниями!!!!
И пусть по ушам не ездят, что это не они — весь год такого не было, а здесь — на те, само порвалось!!!
капец
что тут выяснять - трубы "устали"...
Вообще кто придумал это все в мае? Всегда холодно, люди картошку садят, вода нужна, да и вообще май не для этого, делайте все это в июле, половина города в отпусках, на улице жарко, все равно это как то безболезненно для горожан бы проходило
так тут не отключали вот вам кипяточку))
Парню выздоровления и хорошего адвоката!
А накажут ли виновных ? Точнее, найдут ли их для начала??
Гадаю по фото: щиколотки отморожены ещё по зиме(мода), ступни обварены весной кипятком.