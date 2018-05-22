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Следственный комитет начал проверку в связи с получением ожогов 16-летним подростком, который оказался в зоне порыва трубопровода с горячей водой в Барнауле.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина в краевой столице произошел порыв трубопровода с горячей водой.

"В результате коммунальной аварии пострадал 16-летний подросток. С ожогами ног он доставлен в Ожоговый центр города. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — отмечают в ведомстве.

Следователи выяснят все обстоятельства, при которых произошла коммунальная авария, а также установят, нарушили ли лица, отвечающие за эксплуатацию коммунальных сетей, правила безопасности.

Напомним, что в данный момент на месте коммунальной аварии проводятся восстановительные работы.