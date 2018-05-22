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Власти сообщили о росте смертности в Барнауле от ДТП и проблем с онкологией

, ИА "Амител"
К 2030 году в крае собираются достичь средней продолжительности жизни в 80 лет

Фото:work.chron.com

В Барнауле за 2017 год выросли показатели смертности от ДТП, а также в результате заболеваний системы кровообращения и онкологических проблем. Об этом сообщил Александр Артёмов, заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии, сообщает пресс-служба мэрии. При этом власти надеются, что к 2030 году продолжительность жизни барнаульцев будет составлять 80 лет.

"Сегодня правительство страны ставит перед нами новые задачи в рамках развития демографической ситуации. Так, до 2024 года необходимо обеспечить естественный рост населения, повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80. В Барнауле есть все предпосылки выполнить эти условия. Так, в краевой столице сохраняется тенденция естественного прироста населения, в 2017 году число рожденных горожан увеличилось на 517 человек, а если взглянуть на статистику с других позиций, станет ясно: причин озаботиться проблемой более чем достаточно. Так, у нас возросли показатели смертности от ДТП, а также в результате заболеваний системы кровообращения и онкологических проблем", — сообщил Артемов.

Начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УВД России по городу Барнаулу Алексей Рихтер рассказал о росте количества ДТП. К слову, только в апреле на дорогах краевой столицы под колесами погибли 8 человек.

"Всего за прошлый год было зарегистрировано 1401 ДТП. Это меньше, чем в 2016 году, но отмечается увеличение числа наездов на пешеходов: около 600 нарушений, в которых погибли 22 человека, а в 2016-м всего 19.  Чаще всего ДТП происходят в первой половине дня с 12.00 до 14.00 и после обеда с 16.00 до 21.00. Самыми аварийными участками считаются: проспект Ленина, Красноармейский, Павловский тракт, улицы Попова, Малахова, А. Петрова и Юрина. На особом контроле находится и вопрос детского травматизма. Традиционно мы проводим профилактические акции среди школьников, дошколят", — добавил Рихтер.

Отметим, что в 2016 году население Барнаула впервые за всю историю города превысило 700 тысяч человек.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.05.2018 16:15
- гость -

Если Вас каждый день травят производители продуктов, то Вы не проживете 73 года, не говоря про 80 лет.

0  0
22.05.2018 16:46
- гость -

Кому ты нужен, травить тебя. Смотри что покупаешь, и будет тебе счастье. А то привыкли колбасой и майонезом питаться и все кто-то их травит.

0  0
22.05.2018 16:53
- гость -

Гость от 22.05.2018 16:15, вижу удрученных бытом, немощных больных стариков, кормящих брошенных кошек, собак и голубей. Слезливыми взглядом в них видят, высокое божественное творение. Не иначе как все остальное, им опостылело и не интересно.

0  0
22.05.2018 17:11
- гость -

22.05.2018 16:46
Кому ты нужен, травить тебя. Смотри что покупаешь, и будет тебе счастье.
-------------------------------------------
Всегда читаю состав продуктов, поэтому утверждаю, что травят. Кондитерские, мясные полуфабрикаты содержат больше 4-х разных добавок. Сосиски, колбаса, пельмени опасны для здоровья. Майнез калорийный, но безвредный в небольших количествах.

0  0
22.05.2018 17:23
- гость -

Ну правильно, хочешь питаться правильно не покупай мясные полуфабрикаты и фабричные кондитерские изделия. Ешьте больше овощей и круп.
Не надо на производителей бочку катить, они производят только то что пользуется спросом. Есть спрос на дешевую колбасу - получите. Но не требуйте тогда наличия мяса в ней.

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