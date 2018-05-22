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В Барнауле за 2017 год выросли показатели смертности от ДТП, а также в результате заболеваний системы кровообращения и онкологических проблем. Об этом сообщил Александр Артёмов, заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии, сообщает пресс-служба мэрии. При этом власти надеются, что к 2030 году продолжительность жизни барнаульцев будет составлять 80 лет.
"Сегодня правительство страны ставит перед нами новые задачи в рамках развития демографической ситуации. Так, до 2024 года необходимо обеспечить естественный рост населения, повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80. В Барнауле есть все предпосылки выполнить эти условия. Так, в краевой столице сохраняется тенденция естественного прироста населения, в 2017 году число рожденных горожан увеличилось на 517 человек, а если взглянуть на статистику с других позиций, станет ясно: причин озаботиться проблемой более чем достаточно. Так, у нас возросли показатели смертности от ДТП, а также в результате заболеваний системы кровообращения и онкологических проблем", — сообщил Артемов.
Начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УВД России по городу Барнаулу Алексей Рихтер рассказал о росте количества ДТП. К слову, только в апреле на дорогах краевой столицы под колесами погибли 8 человек.
"Всего за прошлый год было зарегистрировано 1401 ДТП. Это меньше, чем в 2016 году, но отмечается увеличение числа наездов на пешеходов: около 600 нарушений, в которых погибли 22 человека, а в 2016-м всего 19. Чаще всего ДТП происходят в первой половине дня с 12.00 до 14.00 и после обеда с 16.00 до 21.00. Самыми аварийными участками считаются: проспект Ленина, Красноармейский, Павловский тракт, улицы Попова, Малахова, А. Петрова и Юрина. На особом контроле находится и вопрос детского травматизма. Традиционно мы проводим профилактические акции среди школьников, дошколят", — добавил Рихтер.
Отметим, что в 2016 году население Барнаула впервые за всю историю города превысило 700 тысяч человек.
Комментарии
Если Вас каждый день травят производители продуктов, то Вы не проживете 73 года, не говоря про 80 лет.
Кому ты нужен, травить тебя. Смотри что покупаешь, и будет тебе счастье. А то привыкли колбасой и майонезом питаться и все кто-то их травит.
Гость от 22.05.2018 16:15, вижу удрученных бытом, немощных больных стариков, кормящих брошенных кошек, собак и голубей. Слезливыми взглядом в них видят, высокое божественное творение. Не иначе как все остальное, им опостылело и не интересно.