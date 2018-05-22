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В Барнауле за 2017 год выросли показатели смертности от ДТП, а также в результате заболеваний системы кровообращения и онкологических проблем. Об этом сообщил Александр Артёмов, заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии, сообщает пресс-служба мэрии. При этом власти надеются, что к 2030 году продолжительность жизни барнаульцев будет составлять 80 лет.

"Сегодня правительство страны ставит перед нами новые задачи в рамках развития демографической ситуации. Так, до 2024 года необходимо обеспечить естественный рост населения, повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80. В Барнауле есть все предпосылки выполнить эти условия. Так, в краевой столице сохраняется тенденция естественного прироста населения, в 2017 году число рожденных горожан увеличилось на 517 человек, а если взглянуть на статистику с других позиций, станет ясно: причин озаботиться проблемой более чем достаточно. Так, у нас возросли показатели смертности от ДТП, а также в результате заболеваний системы кровообращения и онкологических проблем", — сообщил Артемов.



Начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УВД России по городу Барнаулу Алексей Рихтер рассказал о росте количества ДТП. К слову, только в апреле на дорогах краевой столицы под колесами погибли 8 человек.



"Всего за прошлый год было зарегистрировано 1401 ДТП. Это меньше, чем в 2016 году, но отмечается увеличение числа наездов на пешеходов: около 600 нарушений, в которых погибли 22 человека, а в 2016-м всего 19. Чаще всего ДТП происходят в первой половине дня с 12.00 до 14.00 и после обеда с 16.00 до 21.00. Самыми аварийными участками считаются: проспект Ленина, Красноармейский, Павловский тракт, улицы Попова, Малахова, А. Петрова и Юрина. На особом контроле находится и вопрос детского травматизма. Традиционно мы проводим профилактические акции среди школьников, дошколят", — добавил Рихтер.

Отметим, что в 2016 году население Барнаула впервые за всю историю города превысило 700 тысяч человек.