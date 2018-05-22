Новая Toyota Camry была анонсирована еще 2 апреля 2018 года, и тогда же Toyota начала прием заказов на неё. И вот 17 мая 2018 года автомобиль был представлен в Тойота Центре АЕМ в Барнауле.

Гости презентации смогли одними из первых познакомиться с восьмым поколением Toyota Camry и ощутить его "боевой дух"! Партнеры мероприятия предоставили подарки, которые были разыграны среди присутствующих:

Компания "АРКАН" — федеральный оператор услуг безопасности на базе спутниковых навигационных систем, один из лидеров российского рынка услуг безопасности.

Автомобильное охранное оборудование StarLine.

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Сетелем Банк.

Toyota Camry восьмого поколения создана на абсолютно новой платформе и стала самой высокотехнологичной, продвинутой и азартной за всю историю!

Новая Toyota Camry разработана в рамках программы Toyota New Global Architecture ("Новая Глобальная Архитектура Тойота"). Это позволило, вложив в конструкцию последние наработки инженерной школы Toyota, улучшить абсолютно все потребительские качества бестселлера – от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции. Кроме того, низкий центр тяжести, характерный для всех платформ семейства TNGA, предоставил карт-бланш и дизайнерам, создавшим совершенно новый стремительный и даже спортивный экстерьер — самый яркий за всю историю модели.

Перечень оснащения не оставляет сомнений в технологическом превосходстве седана и включает полностью светодиодную оптику, самый большой в сегменте проекционный дисплей, систему активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, мультимедийную систему нового поколения с аудиосистемой JBL, вентилируемые передние сиденья и многое другое.

Восьмое поколение Toyota Camry отличается самым богатым уровнем оснащения за всю историю модели. В список оборудования входят полностью светодиодная оптика, самый большой в сегменте проекционный дисплей, полноценный 3-зонный климат-контроль с независимой зоной задних пассажиров, система беспроводной индукционной зарядки для гаджетов стандарта Qi, мультимедийная система нового поколения с премиальной аудиосистемой JBL, Toyota Safety Sense 2.0 с уникальным функционалом, система кругового обзора, функция распознавания пешехода в камере заднего вида, полный зимний пакет и многое другое.

В течение 18 дней до начала официальных продаж на автомобиль поступило практически 1 800 заказов, то есть в среднем 100 заявок в день.

Спрос обусловлен как беспрецедентно сильным продуктом, так и привлекательным ценовым предложением. Цена на абсолютно новую Toyota Camry восьмого поколения стартует с отметки в 1 399 000 рублей, что делает ее доступной для приобретения по государственным программам льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В рамках этих программ клиенты могут приобрести модель со скидкой 10 % в кредит от АО "Тойота Банк"*.

Чтобы оценить по достоинству произошедшие изменения, а также испытать удобство и комфорт новых функций, в Тойота Центре АЕМ в городе Барнауле предлагают пройти тест-драйв.

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

Toyota;

Volkswagen;

Lexus;

Audi.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.

Тойота Центр АЕМ

Барнаул, ул. Попова, 165-а

Все подробности по телефону 8 (3852) 23-23-23

Часы работы:

Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00

Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

*С 1 по 31 мая 2018 года при приобретении* Новой Toyota Camry предоставляются специальные условия кредитования. Выберите подходящее именно вам.

*Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.

1 Ежемесячный платеж указан по кредитной программе "Комфорт 01_18" при приобретении Toyota Camry с датой производства после 15 марта 2018 года комплектации "Стандарт" стоимостью 1 399 000 ₽ в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 699 500 ₽, отложенном платеже (ОП) 699 500 ₽ и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 23 840 ₽. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО "Тойота Банк". Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе КАСКО (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 мая 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.