Фото: cod26.ru
Суд ждет организаторов притона для занятия проституцией в Бийске, которые вовлекали в свой бизнес несовершеннолетних.
Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстанут трое обвиняемых. Согласно версии следствия, в 2015-2017 годах в одном из частных домов в наукограде злоумышленники организовали притон для занятия проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетних.
В надзорном ведомстве уточняют, что злоумышленники, в частности, использовали завуалированные объявления в газетах города.
В ходе расследования было установлено, что деятельность притона приносила немалый доход. Основным организатором притона, как отмечают правоохранители, была женщина, которая раскаялась в содеянном и дала признательные показания.
Комментарии
резко раскаялась
Ну менты то конечно не виноваты, просто глаза закрывали и доход имели.
Завуалированные объявления типа того: - требуются девушки, график работы свободный, высокая з/п, жильем обеспечиваются. Так это в любой газетенке такие объявы напечатаны.
Полагаю, надо срочно легализовать проституцию.
Во первых: исключит семейные скандалы, разводы, существенно уменшит а то и истребит венерические заболевания.
Во вторых: ощутимый доход в краевой бюджет исключит все проблемы с денежным дифицитом, (из Москвы дотаций не просим) как успешно разрешит и прочие проблемы, в том числе и со старым мостом. Увидите, вопрос: - "Чей мост?", отпадет сам собою.
При условии, если эту статью дохода, строжайше контролировать операторами доения, распределяющих доходную часть бюджета.
22.05.2018 15:39
- гость -
со старым мостом. Увидите, вопрос: - "Чей мост?", отпадет сам собою.
Годная тема и про проститу и про вопрос "- Чей мост? ))
В Бийске остались только те, кто в Барнауле кастинг не прошёл.
Легализовать все зарепты.
Кто же крышу ставил?
22.05.2018 17:55
- гость -
Кто же крышу ставил?
Предположительно подчиненные того, о ком речь в 16:12 ведется. Но мне бы очень хотелось ошибиться.
вот как так можно днём ходить в школу, а ночью этим заниматься?