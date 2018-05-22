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Суд ждет организаторов притона для занятия проституцией в Бийске, которые вовлекали в свой бизнес несовершеннолетних.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстанут трое обвиняемых. Согласно версии следствия, в 2015-2017 годах в одном из частных домов в наукограде злоумышленники организовали притон для занятия проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетних.

В надзорном ведомстве уточняют, что злоумышленники, в частности, использовали завуалированные объявления в газетах города.

В ходе расследования было установлено, что деятельность притона приносила немалый доход. Основным организатором притона, как отмечают правоохранители, была женщина, которая раскаялась в содеянном и дала признательные показания.