После выхода нового майского указа президента Владимира Путина правительство России займется перезагрузкой поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на меры, подготовленные в Минэкономразвития.

Поддержка малого и среднего бизнеса — один из пунктов мартовского послания президента. Сейчас его доля в ВВП около 20%. Путин поставил цель увеличить показатель: "К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь — вырасти с 19 млн до 25 млн человек".

В документах Минэкономразвития обращает особое внимание на порядок финансовой поддержки малых и средних предпринимателей. В частности, ведомство призывает снизить нормы резервирования банков по кредитам небольшим компаниям. Сейчас коэффициент риска по кредитам малому бизнесу установлен на уровне 75% (чем больше коэффициент, тем больше нужно резервировать средств). По мнению министерства, это "запретительные" требования.

Также Минэкономразвития предлагает переориентировать "МСП банк", который с 2004 года призван помогать реализовывать государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ведомстве пришли к выводу, что банк так и не сумел стать институтом для поддержки бизнеса, поскольку он по большей части конкурирует с другими кредитными организациями.

По замыслу Минэкономразвития, средства банка можно было бы направить на проектное финансирование стартапов и инновационных компаний.

Министерство также предлагает увеличить список банков, участвующих в программе льготного кредитования "6,5", ввести образовательные программы для фермеров, обеспечить для бизнесменов работу службы "одного окна".

Кроме того, ведомство беспокоит информирование бизнеса о мерах поддержки. Для решения этого вопроса предлагается создать единую информационную платформу.

Стоит отметить, что о перезагрузке малого бизнеса в России говорят открыто не менее пяти лет. К примеру, в 2015 году сообщалось, что в России создается государственный институт развития малого и среднего предпринимательства. В частности, на форуме "Малый бизнес: перезагрузка" первый зампред правительства Игорь Шувалов заявлял, что "динамика развития малого и среднего предпринимательства — это один из индикаторов здоровья страны, в развитых странах его вклад в экономику составляет до 70 % ВВП, а занятость до 80%".

Премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждая на первом заседании с новым составом вице-премьеров новый указ президента, заявил, что "ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика".

Медведев ранее оценивал общие расходы на исполнение указа Путина в 25 трлн рублей. Он уточнял, что к ранее запланированным деньгам правительству необходимо будет дополнительно найти не менее 8 трлн рублей.