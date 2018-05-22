"АвтоВАЗ" снимает с производства автомобили Lada Priora, сообщают "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров дилерских компаний Lada.
Также сообщается, что из производственного плана на июль вышли модели, сконструированные на платформе Lada Priora, — Granta и Kalina.
Дорестайлинговые модели на конвейере заменят автомобили рестайлинговых версий в X-стиле.
Издание отмечает, что об этом говорится в письме компании "АвтоВАЗ" своим дилерам. Другие детали в письме не раскрываются.
Комментарии
Интересно, а СирОжа новость прочитал? Так, говорят, и мыкает на прушке второе десятилетие? Люди и в Сочи прокатились на новеньких "Грантачках" и весь юг объехали на новеньких российских автомобилях и успешно их продали, купили новые автомобили известных автомобильных брендов, а СерОжа все пруль продать не может. Ни целиком, ни по запчастям.