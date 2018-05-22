"АвтоВАЗ" снимает с производства автомобили Lada Priora, сообщают "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров дилерских компаний Lada.

Также сообщается, что из производственного плана на июль вышли модели, сконструированные на платформе Lada Priora, — Granta и Kalina.

Дорестайлинговые модели на конвейере заменят автомобили рестайлинговых версий в X-стиле.

Издание отмечает, что об этом говорится в письме компании "АвтоВАЗ" своим дилерам. Другие детали в письме не раскрываются.