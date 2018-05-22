Госдума во вторник, 22 мая, приняла законопроект о контрсанкциях в третьем, окончательном чтении, сообщает РБК.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива позволит президенту России Владимиру Путину вводить санкции против США и их союзников, "чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Меры могут применять в ответ на "недружественные действия в отношении России", говорится в тексте законопроекта.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, однако ко второму чтению их осталось шесть.

Список товаров, которые могут быть запрещены к ввозу в Россию, составляет правительство. Ограничения при этом не будут распространяться на импорт лекарств, как предполагалось ранее.