Госдума во вторник, 22 мая, приняла законопроект о контрсанкциях в третьем, окончательном чтении, сообщает РБК.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива позволит президенту России Владимиру Путину вводить санкции против США и их союзников, "чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".
Меры могут применять в ответ на "недружественные действия в отношении России", говорится в тексте законопроекта.
В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, однако ко второму чтению их осталось шесть.
Список товаров, которые могут быть запрещены к ввозу в Россию, составляет правительство. Ограничения при этом не будут распространяться на импорт лекарств, как предполагалось ранее.
Комментарии
Может госдурням объявить санкции? Для начала зряплату им 15 000 рубликов. Подействует как на ошпаренных.
22.05.2018 16:12
- гость -
И кто будет вводить эти санкции?
Что теперь запретят есть россиянам? Огурцы или помидоры?
Теперь, к Думе глупых вопросов: "А вот почему поступили именно так, а не эдак ...", к своим избранникам такие вопросы, больше не задавать!
Мудро, возложили всю ответственность на В.Путина.