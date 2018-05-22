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Порыв на сетях, произошедший в Бийске 22 мая, обернулся мощным фонтаном, который уже нарекли "бесплатной автомойкой".

Как сообщает "Катунь 24", инцидент произошел в районе пересечения переулка Липового и улицы Горно-Алтайской.

Горожанин, заснявший на видео стремительный поток воды, бьющий вверх, отметил, что это отличная возможность помыть автомобиль.