Фото: youtube.com
Порыв на сетях, произошедший в Бийске 22 мая, обернулся мощным фонтаном, который уже нарекли "бесплатной автомойкой".
Как сообщает "Катунь 24", инцидент произошел в районе пересечения переулка Липового и улицы Горно-Алтайской.
Горожанин, заснявший на видео стремительный поток воды, бьющий вверх, отметил, что это отличная возможность помыть автомобиль.
Комментарии
Даже лень искать офиц.версию того, что происходило на самом деле... Лишь написать горе-пИсателю... Где авария то?? Сайт гор.администрации в помощь таким писакам....
21.05 - 25.05.18 и 28.05.18, с 09.00 до 16.00, будет производиться промывка водопроводных сетей по ул. Ударная, В.Интернационалистов, Г-Алтайской, Васильева от пер. Омский до пер. Липового.