Вся российская полиция отчиталась о доходах за 2017 год. В том числе и начальники Министерства внутренних дел Алтайского края. Смотрим, сколько они заработали. А посмотреть есть на что.
Начальник алтайской полиции Олег Торубаров заработал в 2017 году 9 млн 963 тысячи рублей. Эта сумма более чем в четыре раза превышает доходы за 2016 год — 2 млн 195 тысяч. Он задекларировал квартиру, жена — земельный участок, две квартиры. У нее, судя по декларации, не стало гаража, зато появился дачный дом. Супруга Торубарова заработала 1 млн 567 тысяч рублей, годом ранее было 132 тысячи. Автомобилей у четы Торубаровых нет.
Для сравнения, министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин отчитался о доходе в 2 млн 229 тысяч рублей. Начальник новосибирской полиции Юрий Стерликов заработал 2 млн 893 тысячи рублей. Глава кузбасской полиции Игорь Иванов — 2 млн 241 тысячу рублей.
Но вернемся к Алтайскому краю. Заместитель Торубарова — начальник Главного следственного управления Ольга Кузнецова заработала 1 млн 492 тысячи рублей. Она по-прежнему владеет двумя земельными участками, квартирой, жилым домом и автомобилем NISSAN X-TRAIL.
Заместитель начальника — начальник полиции Александр Лаас отчитался о доходе в 2 млн 216 тысяч рублей. Годом ранее он заработал около 3 млн рублей. Супруга Лааса заработала 240 тысяч рублей. В собственности полицейского есть земельный участок в 1000 "квадратов", жилой дом площадью 206 кв. м и небольшая квартира. У супруги Лааса есть только автомобиль Volkswagen Tiguan.
Заместитель начальника Павел Татарников заработал 6 млн 271 тысячу рублей. У него есть квартира в 96 кв. м и гараж. Годом ранее его доход составлял 1 млн 384 тысячи рублей.
Видимо, это доход от продажи автомобиля Toyota Land Cruiser, которого теперь нет в его декларации. Его супруга задекларировала чуть больше одного миллиона рублей. Она владеет земельным участком в 1000 "квадратов", частью квартиры и еще одной квартирой в 100 "квадратов".
Комментарии
Одна нищета Казанская, Калужская и Магаданская!
Заместитель начальника Павел Татарников заработал 6 млн 271 тысячу рублей. У него есть квартира в 96 кв. м и гараж. Годом ранее его доход составлял 1 млн 384 тысячи рублей. Видимо, это доход от продажи автомобиля Toyota Land Cruiser, которого теперь нет в его декларации.
А откуда у него оказался такой автомобиль? Если его цена составляет несколько годовых зарплат? ССБ не интересуют такие моменты?
Супруга Торубарова заработала 1 млн 567 тысяч рублей, годом ранее было 132 тысячи.
Какой замечательный специалист. В 10 раз стала больше зарабатывать.
Это ж как надо работать, чтобы получать такой доход?
Он не работает - он зарабатывает "ему з/п заносят в кабинет". Проверить очень просто откуда бабло, но кто этим будет заниматься в нашем правовом государстве.
поняли, откуда средняя зарплата растёт?
А зарплата рчдового полицейского не вырасла ни на рубль!
40 т.р. в день