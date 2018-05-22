Вся российская полиция отчиталась о доходах за 2017 год. В том числе и начальники Министерства внутренних дел Алтайского края. Смотрим, сколько они заработали. А посмотреть есть на что.

Начальник алтайской полиции Олег Торубаров заработал в 2017 году 9 млн 963 тысячи рублей. Эта сумма более чем в четыре раза превышает доходы за 2016 год — 2 млн 195 тысяч. Он задекларировал квартиру, жена — земельный участок, две квартиры. У нее, судя по декларации, не стало гаража, зато появился дачный дом. Супруга Торубарова заработала 1 млн 567 тысяч рублей, годом ранее было 132 тысячи. Автомобилей у четы Торубаровых нет.

Для сравнения, министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин отчитался о доходе в 2 млн 229 тысяч рублей. Начальник новосибирской полиции Юрий Стерликов заработал 2 млн 893 тысячи рублей. Глава кузбасской полиции Игорь Иванов — 2 млн 241 тысячу рублей.

Но вернемся к Алтайскому краю. Заместитель Торубарова — начальник Главного следственного управления Ольга Кузнецова заработала 1 млн 492 тысячи рублей. Она по-прежнему владеет двумя земельными участками, квартирой, жилым домом и автомобилем NISSAN X-TRAIL.

Заместитель начальника — начальник полиции Александр Лаас отчитался о доходе в 2 млн 216 тысяч рублей. Годом ранее он заработал около 3 млн рублей. Супруга Лааса заработала 240 тысяч рублей. В собственности полицейского есть земельный участок в 1000 "квадратов", жилой дом площадью 206 кв. м и небольшая квартира. У супруги Лааса есть только автомобиль Volkswagen Tiguan.

Заместитель начальника Павел Татарников заработал 6 млн 271 тысячу рублей. У него есть квартира в 96 кв. м и гараж. Годом ранее его доход составлял 1 млн 384 тысячи рублей.

Видимо, это доход от продажи автомобиля Toyota Land Cruiser, которого теперь нет в его декларации. Его супруга задекларировала чуть больше одного миллиона рублей. Она владеет земельным участком в 1000 "квадратов", частью квартиры и еще одной квартирой в 100 "квадратов".