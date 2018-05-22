Производитель люксовых смартфонов Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции "Достояние России", сообщает сама компания в своем Instagram.

На задней панели корпуса смартфона изображены два берега, которые соединяет мост. Золотые берега украшены национальным орнаментом и расположены на синем фоне, обозначающем море. Однако есть и две другие расцветки — "мореный дуб" и "малахит".

Сам Крымский мост выложен десятью бриллиантами, один из которых имеет необычный коньячный цвет.

Таким способом дизайнеры символично увековечили всеобщего любимца — бело-рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозного строительства.

iPhone X "Крымский мост" доступен по цене от 244 тысяч рублей.

Публикация от Caviar iPhone Official (@caviar_iphone) 21 Май 2018 в 2:45 PDT