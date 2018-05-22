Производитель люксовых смартфонов Caviar выпустил новый дизайн iPhone X, посвященный открытию Крымского моста, в рамках коллекции "Достояние России", сообщает сама компания в своем Instagram.
На задней панели корпуса смартфона изображены два берега, которые соединяет мост. Золотые берега украшены национальным орнаментом и расположены на синем фоне, обозначающем море. Однако есть и две другие расцветки — "мореный дуб" и "малахит".
Сам Крымский мост выложен десятью бриллиантами, один из которых имеет необычный коньячный цвет.
Таким способом дизайнеры символично увековечили всеобщего любимца — бело-рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозного строительства.
iPhone X "Крымский мост" доступен по цене от 244 тысяч рублей.
Комментарии
Годовая зарплата.
простым россиянам что от этого не холодно ни жарко
Хе-хе, стебаются над народом!)