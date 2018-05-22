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Барнаульскому ТОЦ "Гулливер" дали добро на открытие

, ИА "Амител"
Суд отменил ранее примененные к торговому комплексу обеспечительные меры

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульский торгово-офисный центр "Гулливер", расположенный на проспекте Красноармейском, может возобновить работу уже 22 мая, сообщает "Политсибру" со ссылкой на заместителя прокурора Центрального района краевой столицы Юлию Муратову.

Отмечается, что во вторник Центральный районный суд отменил обеспечительные меры, которые ранее были применены к "Гулливеру".

По словам представителя прокуратуры, накануне поступило заключение от эксперта, который проводил экспертизу в ТОЦ. Сегодня он выступил в суде, указав, что выявленные в "Гулливере" нарушения в основной своей массе устранены.

В итоге суд удовлетворил ходатайство ответчика о снятии обеспечительных мер в виде приостановки работы комплекса.

Напомним, ТОЦ "Гулливер" не работал в Барнауле с 27 апреля после определения Центрального районного суда. Причиной закрытия торгового комплекса стали выявленные здесь нарушения пожарной безопасности.

Отметим и то, что в краевой столице после проведенных проверок и выявленных нарушений также приостановили свою работу такие ТЦ, как "Район", "Арена", "Россия", "Праздничный".

Не исключено, что может быть временно закрыт ТЦ "Первомайский".

Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.

Относительно торгового центра "Гулливер" напомним, что он начал работу в сентябре 2016 года. На сайте ТОЦ говорится, что этот комплекс имеет высокую проходимость. "В шаговой доступности проживают 4560 человек, в радиусе 15 минут пешком – 30 132 человека. В среднем в час по проспекту Красноармейскому проезжает около 2 700 автомобилей в обе стороны и проходит около 2000 человек", — сказано на официальной странице торгово-офисного центра.

Общая площадь "Гулливера" составляет 24 966 квадратных метров. Арендная площадь — 10 768 квадратных метров. Имеется два подземных и 17 наземных этажей. Подземный паркинг рассчитан на 200 автомобилей. Уличный паркинг рассчитан на 100 мест.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.05.2018 17:00
- гость -

Не иначе как с Москвы, дали добро.

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