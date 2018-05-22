Ох уж эти детки: пришли фото своего малыша и выиграй приз к 1 июня

Дети – это, конечно, цветы жизни. Но эти цветы как никто другой умеют устраивать кавардак, чехарду и сводить с ума всех вокруг. Родители хватаются за голову, но по пути иногда успевают сфотографировать шалости своих сорванцов. В преддверии Дня защиты детей редакция ИА "Амител" объявляет фотоконкурс "Ох уж эти детки".

Мы ждем от вас снимки ваших малышей – озорные, забавные, веселые или чрезвычайно серьезные.

До 10-00 29 мая фотографии принимаются на почту konkurs@amitel.ru.

С 29 по 31 мая на портале Amic.ru пройдет народное голосование.

И 1 июня мы объявим победителей фотоконкурса.

А победители, как водится, получат отличные призы от спонсоров фотоконкурса "Ох уж эти детки":

Запас детской воды от компании "Легенда Жизни"

Безлимитные карты в игровой центр "Веселкино"

И поход в музей занимательных наук "Как-Так?"

Условия фотоконкурса "Ох уж эти детки":

- Стать участником конкурса может быть любой родитель. На фотографии должен быть изображен его ребенок любого возраста.

- Участники, приславшие фотографии и предоставившие свои персональные данные, дают согласие на их обработку и дальнейшее использование, в том числе публикацию присланного изображения на сайте Amic.ru.

- Присылать фотографии нужно на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Ох уж эти детки" до 10-00 29 мая 2018 года.

- В письме необходимо указать имя, фамилию ребенка и его возраст, подписать, что изображено на фотографии (приветствуются истории к фото), а также в произвольной форме написать разрешение на публикацию фото и данных вашего ребенка на портале Amic.ru.