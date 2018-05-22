Вторник, 22 Май, 18:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,26
€ 72,24
493924
19°
Обь
431см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

С ума посходили: трех депутатов на Алтае исключили из КПРФ за неповиновение

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Партбилетов насильно лишили Талдыкина, Астанчика и Сартакова

В КПРФ продолжают кипеть страсти. Центральный комитет партии, тот, что в Москве, исключил трех депутатов-коммунистов. Неожиданно для себя членства лишились Максим Талдыкин, Андрей Сартаков и Юрий Астанчик. Те самые, что неделю назад свергли молодого лидера алтайских коммунистов Марию Прусакову с поста главы фракции в региональном парламенте.

"Решением ЦК от 21 мая с подписью руководителя партии Геннадия Зюганова из партии были исключены Юрий Астанчик, Андрей Сартаков и Максим Талдыкин. Причина в нарушении Устава партии и ее дискредитации", — сообщила корреспонденту портала Amic.ru первый секретарь краевого комитета партии Мария Прусакова.

Какие именно нарушения – она не сказала. Но назвала одно из главных — поддержание ими снятия ее с поста главы фракции Алтайского Заксобрания и назначение на это место Максима Талдыкина. Этот неожиданный переворот произошел неделей ранее, 14 мая. Мария Прусакова настаивает, что главой фракции в АКЗС должен быть именно первый секретарь партии, то есть она. Это событие она назвала групповщиной.

Читайте также: Смену главы фракции КПРФ в парламенте Алтайского края признали законной

Теперь уже экс-коммунисты с этой позицией не согласны. Максим Талдыкин сказал Amic.ru, что тему комментировать не будет, потому что официально ему никак не сообщали о его принудительном выходе из партии. Никаких бумаг он не видел.

Юрий Астанчик уверяет, что исключить его могли только через решение сначала в местной партийной ячейке, потом в районной, а потом через решение крайкома. Депутат уверен, что при таком раскладе партбилета бы не лишился.

Причин он видит несколько. Главная — предстоящая 10 июня отчетно-выборная конференция, где коммунисты со всего края будут принимать отчет о работе Прусаковой, как персека, а затем переизбирать руководителя (ее кандидатура рекомендована ЦК — прим.ред.).

Читайте также: Алтайской КПРФ предстоит переизбрать руководителя

"Она не хочет, чтобы на конференции были люди, которые скажут правду о ее работе. Уверен, что решение ЦК основано на ее личной просьбе", — сказал он.

Юрий Астанчик сказал также, что раньше Прусакову поддерживал, но некоторое время назад их пути разошлись. Например, в конце прошлого года депутаты Астанчик, Сартаков, а также Владимир Попов проголосовали за бюджет региона, тогда как официальная позиция фракции была против. Еще тогда Мария Прусакова, напоминает Астанчик, пыталась лишить его поста зампреда комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию. Но неудачно.

Читайте также: Коммунисты-плюралисты: алтайские депутаты КПРФ разошлись в оценках бюджета

Кстати, Владимир Попов был исключен из КПРФ месяцем ранее.

Своим исключением Астанчик недоволен.

"Я 30 лет в партии, партбилет мне вручили на плацу воинской части. Я был почти на всех пленумах, поддерживал партию, участвовал во всех агитационных мероприятиях, во всех выборах. Я прошел хорошую партийную школу", — подчеркнул он.

Однако и ситуация в партии ему кажется нехорошей. Мария Прусакова, по его мнению, превратила КПРФ непонятно во что, она не терпит критики и выживает всех авторитетных людей.

Об исключении еще одного депутата, проголосовавшего за уход Прусаковой и приход Талдыкина, Олега Кравченко, пока не сообщается. Однако, по нашей информации, ему тоже крепко досталось на словах от Прусаковой на заседании бийского горкома в минувшие выходные.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов сообщил Amic.ru, что исключение из партии не является основанием для исключения из АКЗС. Чтобы лишить депутата мандата, надо либо его личное заявление, коррупционный фактор (например, непредоставление информации о доходах) или вступление в другую партию.

Что же, можно констатировать, что фракция КПРФ в АКЗС развалилась окончательно. По одну сторону баррикад Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Андрей Сартаков, Владимир Попов. По другую — Мария Прусакова и Вероника Лапина. Публичная позиция Вячеслава Початова и Олега Кравченко пока неясна. Всего во фракции восемь человек. 

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.05.2018 17:18
- гость -

За что топят коммуняки в этой партии? За отмену частной собственности?

0  0
22.05.2018 17:20
- гость -

За бабло они там топят

0  0
22.05.2018 17:22
- гость -

ого

0  0
22.05.2018 17:53
- гость -

Смотрю и вижу, сидят как грифы, как вороны временно развлекаясь в ожидании смерти правящего режима. Терпеливо ждут своей очереди, насилия.

0  0
22.05.2018 18:08
- гость -

Право на насилие.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
18:27
СМИ: "АвтоВАЗ" прекращает выпуск Lada Priora, Kalina и Granta 0
18:06
Малый бизнес перезагрузят во исполнение нового майского указа Путина 0
17:51
Проектировщики определились с обликом субмарины пятого поколения "Хаски" 0
17:35
Студенты АлтГУ поздравили вуз зажжением цифры "45" в окнах нового общежития 0
17:23
Золотой iPhone X с бриллиантами выпустили к открытию Крымского моста 3
17:15
С ума посходили: трех депутатов на Алтае исключили из КПРФ за неповиновение 5
17:12
Глава Барнаула Сергей Дугин удвоил собственные доходы по итогам 2017 года 12
17:06
Ох уж эти детки: пришли фото своего шалуна и выиграй приз к 1 июня 0
16:46
Огромный фонтан ударил из-под земли на улице Малахова в Барнауле 3
16:32
Барнаульскому ТОЦ "Гулливер" дали добро на открытие 1
16:21
Ударивший из-под земли фонтан в Бийске окрестили "бесплатной автомойкой" 1
16:12
Главный полицейский Алтайского края значительно увеличил доход 13
16:03
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в окончательном чтении 5
15:52
Презентация абсолютно новой Toyota Camry в Тойота Центре АЕМ 1
15:48
Власти сообщили о росте смертности в Барнауле от ДТП и проблем с онкологией 5
15:31
Центробанк объяснил рост цен на бензин с тройным опережением инфляции 27
15:24
Рабочие замостили дорогу канализационными люками из-за нехватки брусчатки 0
15:11
Притон с несовершеннолетними проститутками годами работал в Бийске 9
15:06
Буря с градом накроет Алтайский край: объявлено штормовое предупреждение 0
14:49
Оскорбления чувств не нашли в карикатуре на Поклонскую и Николая II 9
14:32
Потерявшую на параде Победы туфлю "золушку" наградили в Республике Алтай 7
14:30
Расскажи о ямах и пробках на дорогах: "Дорожные события" от 2ГИС 1
14:20
Подросток получил ожоги из-за хлынувшего на дорогу кипятка в Барнауле 11
14:12
Ройзман покидает пост мэра Екатеринбурга после "предательства города" думой 9
14:01
Попавший в жесткое ДТП бийчанин отсудил компенсацию за плохую дорогу 3
13:47
Жительница Алтая зарубила гражданского мужа топором и попыталась сжечь тело 3
13:32
Большегрузам с молоком и зерном разрешат ездить по дорогам Алтая летом 0
13:24
Пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибли мать с годовалым ребенком 14
13:15
Пьяный житель Алтая с ножом в руках угрожал фельдшерам "скорой" убийством 0
13:03
Украинский депутат Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост 7
12:51
Памятник Рождественскому работы Церетели откроют на Алтае 23 июня 0
12:33
Сталина, Октября, Театральная: как менялась главная площадь Барнаула 11
12:25
Планировки за гранью реальности: неземные квартиры в ЖК "Марс" 0
12:22
LADA стала самой востребованной маркой авто в апреле с пробегом в России 0
12:14
ДК "Сибэнергомаш" отремонтируют для избавления от лихих 90-х и мордобоев 18
12:01
Педофила разыскивают в Барнауле правоохранители 18
11:48
Откачку воды ведут на месте потопа на барнаульской Жилплощадке 0
11:32
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии в Барнауле 7
11:23
Новый вид удостоверения личности появится в России 2
11:13
"Обеспокоены ситуацией": в РЖД сообщили об отказе ремонтировать старый мост 16
11:02
Поклонники Кобзона шокированы состоянием его здоровья 32
10:50
Потоп на Жилплощадке парализовал движение в центре Барнаула 6
10:40
Чемпионат мира по футболу принесет России дополнительную инфляцию в 2,5% 72
10:31
Жилплощадку в Барнауле затопило горячей водой из-за порыва на сетях 2
10:21
Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок в Барнауле 0
10:12
"Единая Россия" создаст систему самоконтроля в партии 9
10:04
США пообещали "восстановить демократию" после выборов в Венесуэле 15
09:53
Молодой мужчина попался на краже тротуарной плитки в Алтайском крае 0
09:41
Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле 8
09:32
Первоклассников на Урале заставляли решать задачи про убийц и маньяков 4
09:22
Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 16
09:13
Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян 58
09:01
Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет 18
08:53
Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе 2
08:45
Житель Барнаула пожаловался на захваченную парковку возле детского сада 114
08:32
Драка закончилась убийством в Новоалтайске 4
08:27
Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта 1
08:11
Торговый павильон с мясной продукцией сгорел в Барнауле 6
08:06
Мясо цыплёнка-бройлера: антибиотики, уколы и заморозка 1
07:50
Ежедневник: как связаны 22 мая, штраф за юбки и тюбик для зубной пасты 0
07:34
Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири" 9
07:25
Где и когда алтайские бизнесмены могут наладить новые деловые контакты 0
07:15
Разрыв в доходах между барнаульскими депутатами приблизился к 1000 раз 20
07:03
Квартиру с авторским дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 12,2 млн 2
06:48
Инвестор построит ледовую арену в Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году 3
06:32
Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира 11
06:23
Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках 20
06:14
Жару до +28 градусов, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 мая 4
06:01
Барнаульский разлом: проспект Красноармейский третий год уходит под землю 4
05:53
Сотни жителей Краснодара рыщут в городском саду в поисках бутылки со $100 3
04:47
Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году 0
03:24
Барак Обама с супругой нашли работу на телевидении 0
02:36
Кудрин рассказал о том, как из-за его проверок постов лишились 40 генералов 4
01:22
Охранник решил узнать источник шума на стадионе, но увидел необъяснимое 5
00:12
Британские ученые сделали из зеленого чая новое лекарство от рака 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.