Глава поселка Псебай в Краснодарском крае Павел Жарков решил уйти в отставку после массовых волнений в связи с жестоким убийством многодетной матери, пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету "Предгорье".

Жарков руководил поселением с 2009 года. Со вторника, 22 мая, обязанности главы поселения возложены на Алексея Букина, ранее работавшего заместителем главы поселения.

Массовые волнения в селе начались 21 мая. Жители поселка потребовали от властей расследовать убийство Натальи Дмитриевой. Люди подозревают в совершении преступления целую компанию подростков, а не одного-двух.

По мнению местных жителей, семьи этих молодых людей пользуются покровительством полиции, а подростки часто развлекаются, избивая людей. Отмечается, что год назад был убит молодой человек, и дело также "замяли".

По версии следствия, убийство произошло 13 мая. Молодые люди вечером отдыхали в кафе, где была и 40-летняя женщина. Позже на улице один из подростков ударил жертву по голове. Изуродованное тело женщины нашли полицейские.

Как сообщает краснодарский Следственный комитет, по этому делу задержаны и помещены под стражу 16-летний подросток и его 20-летний товарищ. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Следователи считают, что они пошли на убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.