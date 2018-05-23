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Алтайский край в среду, 23 мая, живет в режиме штормовой погоды — в регионе передано оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Согласно данным алтайского ЦГМС, днем в крае ожидаются дожди, местами прогнозируются ливни, грозы и град. Температура воздуха в дневное время составит +9…+14 градусов.

Ветер будет западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.

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В Барнауле 23 мая ожидаются дожди, временами ливневые. Днем в краевой столице за окном будет +10...+12 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.