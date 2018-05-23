Фото: avito.ru
Двухуровневую квартиру площадью 130 квадратных метров продают в самом центре Барнаула за 8,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в элитном кирпичном доме на улице Никитина. "Дом с закрытой территорией, консьерж, парковка, гаражи, просторные площадки на этаже, охраняемая территория. Квартира располагается на втором и третьем этажах", — отмечает автор объявления.
На первом уровне находится кухня, гостиная, холл, санузел, гардеробная, на втором — три спальни и санузел.
Комментарии
в ванной раковина в углу... это нечто
и зеркало грязное)))
Стандартные дорого-бохато. Вкуса нет совсем, стыдно товарищи.
раковина в углу зато зеркало в центре ))))))))))))))
за рубль можно купить 15,3 кв.мм. в этой хате или один квадратный миллиметр за 6,5 копейки - "дешман"
23.05.2018 09:56
- гость -
А зачем вы пересчитываете? Хотите всем показать как вы освоили калькулятор? )
23.05.2018 09:59 - все относительно, а это даже смешно, например понизили акциз на топливо на 2 руб. - думаете топливо подешевеет? подпрыгните 2 раза и станет легче (руку левую не забудьте поднять вверх).
П.С. а чуть более серьезно - это стЁб, есть такой способ выражать чувства