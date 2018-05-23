Фото: avito.ru
Двухуровневую квартиру площадью 130 квадратных метров продают в самом центре Барнаула за 8,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в элитном кирпичном доме на улице Никитина. "Дом с закрытой территорией, консьерж, парковка, гаражи, просторные площадки на этаже, охраняемая территория. Квартира располагается на втором и третьем этажах", — отмечает автор объявления.
На первом уровне находится кухня, гостиная, холл, санузел, гардеробная, на втором — три спальни и санузел.
Комментарии
в ванной раковина в углу... это нечто
и зеркало грязное)))