14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу – 2018. Масштабное событие, которое продлится 32 дня, пройдет в 11 городах страны, соберет 32 лучшие футбольные команды мира. Тысячи жителей нашей страны и тысячи жителей других государств стремятся попасть на это грандиозное мероприятие. Более 15 000 волонтеров со всей России будут трудиться на чемпионате. Среди них — жительница Барнаула Наталья Астахова, которая знает секрет, как стать крутой бабушкой и вызвать зависть у студентов. Своими секретами Наталья поделилась с Amic.ru.

Корреспондент: Наталья, расскажите немного о себе.

Наталья Астахова: Вообще я преподаватель Алтайского педагогического университета (кафедра педагогики). Мой стаж работы – более 30 лет.

Корр.: И, наверное, вы еще футбольный фанат, раз решили стать волонтером ЧМ по футболу?

Н.А.: Честно сказать, я не отличу одного футболиста от другого (смеется). Знаю, кто с кем играет, и на этом все. Просто когда у тебя в стране происходят события такого масштаба, хочется не просто краем глаза посмотреть по телевизору, а быть причастной. Кроме того, я преподаю у студентов спортивного факультета, а эта поездка — отличный способ завоевать у них авторитет.

Корр.: Да, хороший способ...

Н.А.: По правде говоря, есть еще один мотив. Мне 50 "с хвостиком" и у меня два сына. Внуков пока нет, но когда-нибудь же будут. Только представьте, как они будут гордиться, думая, какая у них крутая бабушка!

Корр.: Уже завидую вашим будущим внукам. А раньше вы уже посещали подобные масштабные мероприятия в качестве волонтера?

Н.А.: Конечно! Самые крупные мероприятия, куда я ездила – это Олимпиада в 2014 году и Кубок Конфедераций в 2017-м. А после чемпионата планирую поехать на Универсиаду-2019 и мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, также в следующем году.

Корр. Ничего себе! А как давно вы занимаетесь такой волонтерской деятельностью?

Н.А: С 18 лет являюсь бойцом трудовых отрядов. Там, конечно, присутствует оплата труда, но она минимальна. Так что это тоже можно приравнять к волонтерству.

Но точкой отсчета, думаю, можно считать 2008 год. Я принимала участие в проекте "Преодоление" для абитуриентов с инвалидностью, но с сохранным интеллектом. Этот проект помогал детям поступить в вуз. И вообще, помочь им социализироваться. И вот отсюда все пошло.

Корр. А вам уже известно, чем именно вы будете заниматься на чемпионате?

Н.А.: Выполняю функцию "мобилити". Как я уже упоминала, мое волонтерство связано с людьми с ограниченными возможностями. Так и там я буду работать с этими людьми. В мои задачи входит помочь им найти свои места, устроиться, а после окончания матча я должна помочь им покинуть стадион. И помимо этих задач еще управление потоком зрителей.

Корр.: Наталья Ивановна, а расходы волонтерам на поездку, проживание, питание полностью покрывает FIFA?

Н.А.: Нет, не полностью. Чемпионат берет на себя расходы на проживание, проезд по городу, волонтерам выдается электронный проездной, питание, но только во время смен, и экипировка - от кепки до кроссовок. А вот дорога до Питера и обратно – это за свой счет.

Корр.: Насколько трудно стать волонтером? Есть ли какая-то процедура отбора или каждый желающий – захотел и отправился в волонтеры?

Н.А. Нет, конечно, процедура отбора волонтеров существует. И это достаточно жесткий отбор. Еще в 2016 году на официальном сайте чемпионата был открыт прием заявок и анкет. Если твою анкету принимают, тебе предстоит пройти тест, состоящий из общеобразовательных вопросов и вопросов на анализ психического состояния. Если и этот этап пройден, далее следует собеседование по скайпу. Причем 50% данного собеседования проходит на английском языке. По его результатам тебя либо отсеивают, либо приглашают на дальнейшее обучение. Но поездку на это обучение оплачиваешь из своего кармана. В этот раз мне позволили пройти обучение дистанционно, так как проходила подобное на Олимпиаде. Как говорится, нечего ученого учить (шучу). И последним этапом будут объектные тренинги, уже непосредственно за несколько дней до матча. На них я обязательно буду присутствовать.

Корр.: Что бы вы посоветовали людям, которые хотят стать волонтерами на подобных мероприятиях, но не могут решиться?

Н.А.: Самое главное – не бояться и не искать оправдания, чтобы это откладывать на потом. С вас ничего не убудет, если оставите заявку на какое-либо мероприятие. К слову, многие часто удивляются моему возрасту, ведь считают, что волонтеры – только студенты. Но есть такое понятие, как "Серебряное волонтерство" — это волонтеры от 45 лет и старше. Например, в Сочи в Олимпийской деревне иностранные делегации встречали, конечно же, красивые девушки и детишки, которые вручали подарочные пакеты. Но также в деревне работал волонтер из Японии, дедушка, которому было больше 70 лет. Его работа заключалась в обучении этих самых детей искусству оригами. Так что главное – это желание. А под каждый возраст, способности и умения найдется работа.

Беседовала Анна Полякова