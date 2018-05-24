Один раз в месяц, начиная с 27 мая 2018 года, в торгово-развлекательном центре "Пионер" будут проходить интересные мероприятия на актуальные темы. Это уникальный для нашего города проект – бесплатные просветительские встречи в ТРЦ!
Лектории будут рассчитаны на разную возрастную группу – здесь будут освещаться темы, интересные как маленьким, так и взрослым слушателям. Также на мероприятии приятными бонусами станут подарки от партнеров.
Так, уже 27 мая в 12 часов на фуд-корте ТРЦ "Пионер" состоится первый лекторий на тему "Топ-100 уникальных объектов Алтайского края". Перед слушателями выступят представители Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Интерактивное общение будет дополнено качественным визуальным и музыкальным сопровождением.
Также в этот день вниманию участников будут представлены работы, участвовавшие в голосовании проекта, который проходил на официальном сайте, и подведены итоги конкурса.
ТРЦ "Пионер" приглашает всех желающих — участие в проекте "Лекторий в Пионере" бесплатное.
г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В, фуд-корт, 4 этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
pioneermall.ru
www.instagram.com/pioneermall/
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