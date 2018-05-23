Среда, 23 Май, 11:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,26
€ 72,24
481022
7°
Обь
418см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Знание - свет: гендиректор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев
Новости

На злобу дня: интернет-шутки об отключении горячей воды

, ИА "Амител"
Опрессовка труб идет полным ходом в Барнауле

Фото: Pikabu.ru

Стадия смирения c первой волной отключения горячей воды в Барнауле в самом разгаре. А это значит, что можно уже над этим посмеяться. Шутки на эту тему всегда будут актуальными.

Потерпите, осталось две недели.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

23.05.2018 07:44
- гость -

Не смешно.

0  0
23.05.2018 07:51
- гость -

Не боитесь холодных бунтов?

0  0
23.05.2018 08:41
Падонак

- Да как вы тут живёте-то?! Где моетесь?!
- А в реке.
- А зимой?!
- Ой, да сколь её, той зимы-то?

0  0
23.05.2018 09:00
- гость -

А что Дугин?

0  0
23.05.2018 09:12
- гость -

От шуток по поводу принудительного отстранения нас от цивилизации,мы устали еще в прошлом веке.Сейчас такой с позволения сказать "юморок",вызывает чувство глубокого сожаления,а порой и омерзения.Конечно не к шутникам.(((

0  0
23.05.2018 09:45
Грантштейн

А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.

Про головотяпство местных властей стоит сказать отдельно:
1. Что мешает переносить окончание отопительного сезона в связи с текущими погодными условиями? По сути, в АК весны так и не было. Очень холодная погода. Ну вы же не роботы, и не все вы живете в коттеджах с индивидуальным газовым отоплением, ну перенесите окончание отопления на лето, люди готовы были бы оплатить свой комфорт.
2. Зачем опрессовку проводить одновременно с отключением отопления? Неужели не хватает тямы разнести их по времени? Ну проведите проверку сетей летом.

Редакция АМИК сделала бы доброе и нужное дело, если бы обратилось за комментариями по этим вопросам к городским властям, СГК, и Водоканалу.

0  0
23.05.2018 09:51
- гость -

23.05.2018 09:45
Грантштейн,не идут власти на разъяснения по этим темам.Видимо считают,не царское это дело.Ограничиваются инфой,что будет отключение тогда,когда им удобно,и хоть ты тресни!С СГК какой спрос?Им действительно надо проводить работы.Когда,им по барабану.Вот и получается,остаемся мы с их проблемами один на один,сами с собой.(

0  0
23.05.2018 10:00
Грантштейн

23.05.2018 09:51
- гость -
В соседних сибирских регионах, Кузбассе и Томске перенесли окончание отопительного сезона. Почему в Алтайском крае ни у кого ума не хватило?

0  0
23.05.2018 10:03
- гость -

Есть ли еще где-нибудь отстойные города как баранаул, где ненавистные энергетики обрубают воду на целый месяц?

0  0
23.05.2018 10:15
- гость -

23.05.2018 10:00
Грантштейн,не во всем Алтайском крае такие смелые руководители,как в Барнауле.Где-то читал,что в Рубцовске вообще не будут отключать потребителей от ГВС при проведении опрессовки.Не знаю правда,или нет.По моему в Бийске отопительный сезон продляли.В Барнауле же всегда к отключению относились легкомысленно.Помнится в прошлые сезоны отрубали отопление с первыми лучами весеннего (календарного) солнца,и следом,почти сразу рубили и горячую воду.Да,было в свое время отключение и на все лето.Но это было в прошлом веке.Я не думаю,что власти так считают,что сокращение сроков с трех месяцев при социализме до месяца в развитой капитализм,должно являться для нас подарком,но получается именно так.Вам же отключают воду всего на месяц?Чего вы еще хотите?Мыться где?Не дворяне,на кухне помоетесь.В тазике!)

0  0
23.05.2018 10:18
- гость -

В Барнауле же всегда к отключению относились легкомысленно.
Да даже не легкомысленно,а цинично.

0  0
23.05.2018 10:24
Митенька ржевский

Зато Дугин получил денег вдвое больше, чем в прошлом году.

0  0
23.05.2018 10:29
Грантштейн

23.05.2018 10:15
- гость -
Про Бийск и Рубцовск не знал.
Что-ж, это еще сильнее демонстрирует некомпетентность барнаульских властей.
Президента выбирают, депутатов ГД выбирают. Надо, чтобы и губернатора, и мэра тоже народ выбирал. Может тогда, хоть из популистских целей, они будут учитывать желания людей.

0  0
23.05.2018 10:30
- гость -

А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.
-------------------
Всё равно неудобно. Один помылся и всё, остальные ждут, пока снова вода нагреется. И пока кто-то моется, ни посуду помыть, ни уборку сделать. Потому что иначе моющемуся горячей воды может не хватить.

0  0
23.05.2018 10:56
- гость -

Живу по контору ТЭЦ-2, дома есть отопление, сперва отключили по графики, но потом обратно включили, так что дома жара. По отоплению, по контуру ТЭЦ-2, точно все зависит от УК, авот ТЭЦ-3 не повезло. А до отключения воды, планирую водогрейку на 50л литров поставить (на старой квартире была, на небольшую семью вполне хватает).

0  0
23.05.2018 11:06
- гость -

23.05.2018 10:30
- гость -
И почему никто не задумывается,что все эти чудеса буржуйской инженерии в наших условиях нерентабельны,а по прошествии непродолжительного времени,так вообще становятся опасны?Водогрей предназначен для постоянного обеспечения горячей водой потребителя не имеющего центрального гвс.В Европах это сплошь и рядом.Правда и у нас в глубинке встречается довольно часто.Но это преимущественно в селах.В городе же,купить этот прибор,повесив его и без того в малюсеньких санузлах,это непозволительная роскошь.Вы будете использовать его по прямому назначению месяц-два в году,остальное время он будет не просто тупо занимать пространство,но и бестолково постепенно приходить в негодность,не работая,и не самоокупаясь.Почитайте инструкцию к этой технике.Бандура рассчитана на определенное количество времени,и баста.По прошествии,если вы и будете использовать его,то на собственный страх и риск.Тоже самое и с кондишеном.Два-три месяца на охлаждение/обогрев,и почти год-простоя.Понимаю,что комфорт-вещь недешевая,и позволить его себе могут не только лишь все(с))))Но и разум здесь-тоже важно.Но это доп.,и по желанию.Что касается предоставления нам услуг,то мы не за бесплатно их желаем получить.Это не подачка нам!Мы платим-ресурсовики обязаны предоставить нам свои продукты!Качественно,и в срок!А не по "милости" распоясавшихся от вседозволенности,и недосягаемости каких-то там рукамиводителей!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:12
Наша Маша: лучшие фото Марии Шараповой на корте и в жизни 2
11:03
Кричащие канадские рыси покорили пользователей Сети 0
11:01
Чайна-таун: в Барнауле вновь не продали "азиатский" рынок на Космонавтов 2
10:51
А если по голове: балконы старого дома осыпаются в самом центре Барнаула 2
10:40
Треть россиян ждет, что новое правительство будет работать лучше 10
10:32
Мария Шарапова вошла в ТОП-100 самых популярных спортсменов мира 0
10:21
То снег, то дождь, то солнце: барнаульцы делятся снимками погоды в соцсетях 0
10:13
Следователи проверят педагога, оскорблявшего и унижавшего четвероклассников 16
10:04
Автомобиль такси влетел в маршрутку в Бийске 0
10:00
Мой сын будет жить: помощь Олегу с диагнозом ДЦП 0
09:50
В Раде объяснили, почему Крымский мост "принадлежит" Киеву 4
09:36
Назван размер груди, делающий женщин счастливыми 8
09:30
Рок жив: кто победил в грандиозной #Рокабитве 4
09:24
Пожаловавшаяся Путину на отсутствие лечения девушка умерла от рака 17
09:13
Два участка дорог перекроют в центре Барнаула на несколько недель 4
09:09
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 5,7% 12
09:00
Знание – свет: гендиректор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев
Читатели Amic.ru могут задать любой вопрос по теме, которая касается деятельности компании
08:57
Дума рассмотрит законопроект о штрафах за самовольные постройки 0
08:43
Штормовая среда началась в Барнауле с восьмибалльных пробок 0
08:24
СМИ Польши: Украина потеряет миллиарды, если выйдет из СНГ 1
08:02
Женщина у руля: как бизнес-леди запустила производство дорожных знаков
История о том, что помогает Евгении Гущиной руководить "мужским" предприятием
07:50
Жителей Алтая предупреждают о фейковых письмах от судебных приставов 0
07:34
Крутая бабушка: зачем жительница Барнаула едет на чемпионат мира по футболу 1
07:30
Не Дугиным единым: сколько заработали барнаульские чиновники в 2017 году 18
07:22
Как россияне будут отдыхать на День России 12
07:15
Опасная травка: что такое поллиноз и как от него уберечься 2
07:03
Двухуровневую квартиру в доме под охраной продают в Барнауле за 8,5 млн руб 7
06:48
Путешествия и приключения: удивительные снимки из разных уголков планеты 1
06:32
Хранительницы порядка: прекрасные девушки-полицейские со всего мира 0
06:23
На злобу дня: интернет-шутки об отключении горячей воды 16
06:14
Ливни с грозами и градом: Алтайский край 23 мая живет в режиме шторма 0
06:01
Цены кусаются: топливо продолжает стремительно дорожать в Алтайском крае 14
05:55
Правительство выделило 400 млн руб. Алтаю на помощь пострадавшим от паводка 0
04:41
NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце 1
03:40
Ученые назвали средство от преждевременной смерти 0
02:48
Минфину поручено проработать вопрос о снижении акцизов на топливо 4
01:40
Российский ученый изобрел видеоокна для общественного транспорта 3
00:45
Ученые: не спать по ночам опасно для здоровья 2
23:46
Полиция ищет жителей Иркутска, которые выпороли ремнем попрошайку 2
23:37
Девочку с мальчиком разыскивают в Барнауле из-за кражи самоката 3
23:17
Ураган с градом накрыл Барнаул вечером 22 мая 0
22:56
Правительство России планирует снизить акцизы на ГСМ 4
22:28
Жительница России стала майором полиции в 100 лет 1
22:04
Жительница Барнаула погибла под колесами КамАЗа 1
21:53
Составлен рейтинг доверия россиян к силовым структурам 0
21:34
Украинский экс-министр признал, что Крыму лучше живется в составе России 2
21:19
Песков посоветовал верить Путину в вопросе испытаний российских ракет 5
20:44
Названо число осужденных за коррупцию в первом квартале 2018 года 0
20:25
Захарова отреагировала на призыв депутата Украины уничтожить Крымский мост 2
20:16
Медведев отметил стеснительность членов нового правительства 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.