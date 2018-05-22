Медведев отметил стеснительность членов нового правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев на первом заседании нового состава правительства отметил стеснительность членов кабмина, сообщает РИА Новости.

После доклада первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год глава кабмина поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания, но ему никто не ответил.

"Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?" — переспросил премьер.

Однако никто из присутствующих никаких предложений по проекту изменений в бюджет на текущий год так и не предложил.