Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, заявившего о необходимости уничтожить Крымский мост, сообщает RT.

"Это призыв к совершению террористического акта", — отметила Захарова.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост.

Он отметил, что мост является "вражеской инфраструктурой". Отвечая на вопрос, будет ли он лично уничтожать мост, Мосийчук заявил, что непременно сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны.