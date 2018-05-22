Генеральная прокуратура России в своем Twitter рассказала о том, сколько человек было осуждено за коррупционные преступления за первые три месяца текущего года.

"2,3 тыс. лиц осуждены за преступления коррупционной направленности в первом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

В апреле первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман рассказал о числе нарушений в области антикоррупционного законодательства в 2017 году.

По его словам, в ходе проверок было выявлено более 245 тысяч нарушений закона, которые были совершены представителями органов государственной власти различного уровня.

"Для устранения этих нарушений в 2017 году внесено 58,5 тыс. представлений, принесено 34 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 6 тыс. исков на общую сумму почти 16,5 млрд рублей", — уточнил Буксман.

Также ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре открылись курсы по подготовке экспертов, которые участвуют в обзоре хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.