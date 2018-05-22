Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американского телеканала CNBC о якобы неудачных испытаниях новых российских ракет, сообщает РИА Новости.

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", — посоветовал Песков.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, сообщил, что все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой якобы закончились неудачей.

Утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась. CNBC также сообщил, что другая российская разработка — сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой - проходит испытания успешно, и США перед ней безоружны.

Ранее Владимир Путин презентовал крылатую ракету с ядерным двигателем, способную нести ядерный заряд. По его словам, ракета может "летать сутками", перенося груз на любое расстояние.