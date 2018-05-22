Больше всего россияне доверяют прокуратуре - 48% респондентов и 67% опрошенных представителей бизнеса, говорится в итогах исследования, которое провел ВЦИОМ.

Второе и третье место по уровню доверия заняли МВД (21% среди граждан) и суды (53% среди предпринимателей).

Полиции бизнес доверяет меньше: туда готовы обратиться только 24% предпринимателей.

У граждан ниже в рейтинге расположились суды (14% респондентов), ФСБ (11%), Следственный комитет (9%), Росгвардия (5%) и Федеральная служба судебных приставов (3%). У бизнесменов — СКР (7%), ФСБ (3%), ФССП (2%) и Росгвардия (1%). При этом о существовании последней впервые слышат 15% опрошенных социологами.

Среди бизнесменов, которые имеют личный опыт обращения к правоохранителям, самый высокий балл при оценке доступности получила прокуратура (3,99 из 5 возможных), самый низкий (3,44) — МВД.

Самая высокая скорость реакции на запросы также у прокуроров, самая низкая — у полиции.

Кроме того, в рамках всероссийского телефонного опроса социологи определили самых известных руководителей правоохранительных и судебных органов: и у бизнеса, и у граждан это генпрокурор Юрий Чайка (28 и 55% соответственно) и глава МВД Владимир Колокольцев (28 и 53%). За ними следует директор ФСБ Александр Бортников (22% обычных граждан и 43% предпринимателей).