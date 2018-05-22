Вторник, 22 Май, 23:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,26
€ 72,24
492334
11°
Обь
431см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Жительница России стала майором полиции в 100 лет

, ИА "Амител"

Фото: 72.мвд.рф

В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции к 100-летнему юбилею присвоили звание майора, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Юбилей для именинницы Елены Ковязиной начался с концерта во дворе ее дома. Женщину поздравляли дуэт "Полицейская академия" и барабанщики Тюменского президентского кадетского училища.

После этого глава областного ГУ МВД Юрий Алтынов вручил ей наградные погоны майора полиции.

Отмечается, что во время войны Ковязина была фронтовой медсестрой, а после устроилась в оперативный отдел УВД, где проработала десять лет. До самой пенсии женщина трудилась в Госавтоинспекции на должности делопроизводителя.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
23:17
Ураган с градом накрыл Барнаул вечером 22 мая 0
22:56
Правительство России планирует снизить акцизы на ГСМ 0
22:28
Жительница России стала майором полиции в 100 лет 0
22:04
Жительница Барнаула погибла под колесами КамАЗа 0
21:53
Составлен рейтинг доверия россиян к силовым структурам 0
21:34
Украинский экс-министр признал, что Крыму лучше живется в составе России 0
21:19
Песков посоветовал верить Путину в вопросе испытаний российских ракет 0
20:44
Названо число осужденных за коррупцию в первом квартале 2018 года 0
20:25
Захарова отреагировала на призыв депутата Украины уничтожить Крымский мост 1
20:16
Медведев отметил стеснительность членов нового правительства 1
19:46
Рабочих на Алтае судят за причинение смерти и тяжелой травмы коллегам 0
19:20
Глава Псебая уволился после бунта из-за убийства многодетной матери 1
19:08
Коротко о главном: гейзеры в Барнауле, скандал в КПРФ и доходы слуг народа
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 мая
18:39
Медведев пообещал новому кабмину много непростой работы 0
18:27
СМИ: "АвтоВАЗ" прекращает выпуск Lada Priora, Kalina и Granta 1
18:06
Малый бизнес перезагрузят во исполнение нового майского указа Путина 12
17:51
Проектировщики определились с обликом субмарины пятого поколения "Хаски" 0
17:35
Студенты АлтГУ поздравили вуз зажжением цифры "45" в окнах нового общежития 0
17:23
Золотой iPhone X с бриллиантами выпустили к открытию Крымского моста 4
17:15
С ума посходили: трех депутатов на Алтае исключили из КПРФ за неповиновение 6
17:12
Глава Барнаула Сергей Дугин удвоил собственные доходы по итогам 2017 года 14
17:06
Ох уж эти детки: пришли фото своего малыша и выиграй приз к 1 июня 0
16:46
Огромный фонтан ударил из-под земли на улице Малахова в Барнауле 4
16:32
Барнаульскому ТОЦ "Гулливер" дали добро на открытие 1
16:21
Ударивший из-под земли фонтан в Бийске окрестили "бесплатной автомойкой" 1
16:12
Главный полицейский Алтайского края значительно увеличил доход 15
16:03
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в окончательном чтении 5
15:52
Презентация абсолютно новой Toyota Camry в Тойота Центре АЕМ 1
15:48
Власти сообщили о росте смертности в Барнауле от ДТП и проблем с онкологией 5
15:31
Центробанк объяснил рост цен на бензин с тройным опережением инфляции 29
15:24
Рабочие замостили дорогу канализационными люками из-за нехватки брусчатки 0
15:11
Притон с несовершеннолетними проститутками годами работал в Бийске 10
15:06
Буря с градом накроет Алтайский край: объявлено штормовое предупреждение 0
14:49
Оскорбления чувств не нашли в карикатуре на Поклонскую и Николая II 8
14:32
Потерявшую на параде Победы туфлю "золушку" наградили в Республике Алтай 8
14:30
Расскажи о ямах и пробках на дорогах: "Дорожные события" от 2ГИС 1
14:20
Подросток получил ожоги из-за хлынувшего на дорогу кипятка в Барнауле 11
14:12
Ройзман покидает пост мэра Екатеринбурга после "предательства города" думой 10
14:01
Попавший в жесткое ДТП бийчанин отсудил компенсацию за плохую дорогу 4
13:47
Жительница Алтая зарубила гражданского мужа топором и попыталась сжечь тело 3
13:32
Большегрузам с молоком и зерном разрешат ездить по дорогам Алтая летом 0
13:24
Пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибли мать с годовалым ребенком 14
13:15
Пьяный житель Алтая с ножом в руках угрожал фельдшерам "скорой" убийством 0
13:03
Украинский депутат Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост 7
12:51
Памятник Рождественскому работы Церетели откроют на Алтае 23 июня 0
12:33
Сталина, Октября, Театральная: как менялась главная площадь Барнаула 11
12:25
Планировки за гранью реальности: неземные квартиры в ЖК "Марс" 0
12:22
LADA стала самой востребованной маркой авто в апреле с пробегом в России 0
12:14
ДК "Сибэнергомаш" отремонтируют для избавления от лихих 90-х и мордобоев 18
12:01
Педофила разыскивают в Барнауле правоохранители 18
11:48
Откачку воды ведут на месте потопа на барнаульской Жилплощадке 0
11:32
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии в Барнауле 7
11:23
Новый вид удостоверения личности появится в России 2
11:13
"Обеспокоены ситуацией": в РЖД сообщили об отказе ремонтировать старый мост 16
11:02
Поклонники Кобзона шокированы состоянием его здоровья 32
10:50
Потоп на Жилплощадке парализовал движение в центре Барнаула 6
10:40
Чемпионат мира по футболу принесет России дополнительную инфляцию в 2,5% 72
10:31
Жилплощадку в Барнауле затопило горячей водой из-за порыва на сетях 2
10:21
Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок в Барнауле 0
10:12
"Единая Россия" создаст систему самоконтроля в партии 10
10:04
США пообещали "восстановить демократию" после выборов в Венесуэле 16
09:53
Молодой мужчина попался на краже тротуарной плитки в Алтайском крае 0
09:41
Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле 8
09:32
Первоклассников на Урале заставляли решать задачи про убийц и маньяков 5
09:22
Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 16
09:13
Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян 59
09:01
Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет 18
08:53
Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе 2
08:45
Житель Барнаула пожаловался на захваченную парковку возле детского сада 114
08:32
Драка закончилась убийством в Новоалтайске 4
08:27
Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта 1
08:11
Торговый павильон с мясной продукцией сгорел в Барнауле 6
08:06
Мясо цыплёнка-бройлера: антибиотики, уколы и заморозка 1
07:50
Ежедневник: как связаны 22 мая, штраф за юбки и тюбик для зубной пасты 0
07:34
Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири" 9
07:25
Где и когда алтайские бизнесмены могут наладить новые деловые контакты 0
07:15
Разрыв в доходах между барнаульскими депутатами приблизился к 1000 раз 20
07:03
Квартиру с авторским дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 12,2 млн 2
06:48
Инвестор построит ледовую арену в Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году 3
06:32
Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира 11
06:23
Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках 22
06:14
Жару до +28 градусов, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 мая 4
06:01
Барнаульский разлом: проспект Красноармейский третий год уходит под землю 4
05:53
Сотни жителей Краснодара рыщут в городском саду в поисках бутылки со $100 3
04:47
Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году 0
03:24
Барак Обама с супругой нашли работу на телевидении 0
02:36
Кудрин рассказал о том, как из-за его проверок постов лишились 40 генералов 4
01:22
Охранник решил узнать источник шума на стадионе, но увидел необъяснимое 5
00:12
Британские ученые сделали из зеленого чая новое лекарство от рака 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.