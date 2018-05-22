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Девочку с мальчиком разыскивают в Барнауле из-за кражи самоката

, ИА "Амител"
Девочка была одета в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы и джинсовые кеды

Фото: fiesta.city

В Барнауле разыскивают девочку с ребенком, которые могут быть причастны к хищению самоката, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что в понедельник, 21 мая, в период времени с 19:00 до 20:00 подросток с ребенком похитили самокат. Случилось это по адресу: Малахова, 21. 

В связи с этим разыскивается девочка, которой на вид 13-14 лет, рост 150-160 см, худощавая, волосы русые ниже плеч.

Была одета в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы, джинсовые кеды. При себе была сумка черного цвета с надписью черными английскими буквами на белом фоне.

Сообщается, что с девочкой был мальчик 4-5 лет, рост 110-120 см. Был одет в вязаную шапку с помпоном, темный костюм и темные ботинки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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