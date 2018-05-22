Полиция разыскивает жителей Иркутска, которые раздели догола и выпороли казачьим ремнем обманувшего их попрошайку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Устанавливается место публичной порки, а также очевидцы и иные детали, которые помогут дать правовую оценку случившемуся.

Ранее сообщалось, что местный житель наказал мужчину, который притворился обманутым женщиной военнослужащим из Крыма.

Отмечалось, что обманщик в берете, камуфляже, с армейским рюкзаком и с табличкой: "Люди! Помогите на билет" рассказывал людям свою легенду, согласно которой он приехал из Крыма к любовнице, но та опоила его клофелином и обокрала.

Житель Иркутска пожалел беднягу и дал ему на билет и еду 40 тысяч рублей. Однако позже его вновь встретили на улице.

Видео с поркой появилось в Сети.