Прозрачные дисплеи, передающие видеоконтент, предназначенные для установки в оконные проемы трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метро, а также в качестве иллюминаторов самолетов и речных судов, изобрели в России, сообщает RT со ссылкой на разработчика Ваиса Эрманбетова.
По словам изобретателя, патентные поверенные уже подтвердили отсутствие аналогов представленной технологии в мире. Дисплеи приспособлены к техническим особенностям общественного транспорта, в частности, устойчивы к сильным вибрациям.
Изображение будет автоматически передаваться только в процессе движения, во время остановки окна снова становятся прозрачными на 80%.
Перспективный проект активно поддерживает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
Эрманбетов утверждает, что в настоящее время продолжается работа по усовершенствованию изобретения.
В ближайшее время дисплеи должны начать передавать объемное изображение, как в очках виртуальной реальности.
Эрманбетов также сообщил, что разработкой уже заинтересовались Московский метрополитен и крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг".
Комментарии
Уже и в окно нельзя будет посмотреть не увидев чертовой рекламы. Сериал "чёрное зеркало" воплощается в жизнь.
Полностью согласен. Уже тошнит от этой рекламы. Совсем долбанулись.
23.05.2018 06:23
- гость -
Вас не от рекламы тошнит. Пописайте на тест для беременных.