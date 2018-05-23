Прозрачные дисплеи, передающие видеоконтент, предназначенные для установки в оконные проемы трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метро, а также в качестве иллюминаторов самолетов и речных судов, изобрели в России, сообщает RT со ссылкой на разработчика Ваиса Эрманбетова.

По словам изобретателя, патентные поверенные уже подтвердили отсутствие аналогов представленной технологии в мире. Дисплеи приспособлены к техническим особенностям общественного транспорта, в частности, устойчивы к сильным вибрациям.

Изображение будет автоматически передаваться только в процессе движения, во время остановки окна снова становятся прозрачными на 80%.

Перспективный проект активно поддерживает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

Эрманбетов утверждает, что в настоящее время продолжается работа по усовершенствованию изобретения.

В ближайшее время дисплеи должны начать передавать объемное изображение, как в очках виртуальной реальности.

Эрманбетов также сообщил, что разработкой уже заинтересовались Московский метрополитен и крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг".