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Перья, ярусы и блеск: модные платья и макияж для выпускного бала-2018

, ИА "Амител"
Рассказываем о самых модных тенденциях 2018 года, которые помогут стать на выпускном балу самой неотразимой

Фото: Woomen.me

Выпускного бала школьники ждут с нетерпением. А готовиться к нему начинают еще с Нового года. Особенно девочки. Каждой хочется в этот вечер быть самой красивой, самой яркой и самой запоминающейся. Amic.ru рассказывает о самых модных тенденциях выпускных балов-2018.

Для девушек:

Кружево

Кружевные платья никогда не выходят из моды. Очень женственно и  очень нежно. Главное – не переборщите с аксессуарами: кружево и так делает образ насыщенным.   

Многоярусность

фото Nzbzd.com

Такие платья фактически состоят из нескольких "этажей" материала. Мини, миди, макси – актуален любой вариант.

Перья

Для Барнаула пока еще достаточно экстравагантный вариант, но смелым девушкам вполне подойдет. Это может быть как полностью платье из перьев, так и только отделка.

Пастель

Фото: Womansmyle.ru

Пастель в принципе сейчас находится в тренде. А юной девушке пастельные оттенки помогут создать очень нежный и женственный образ. Стилисты любят пастель — с ней очень "удобно работать", всегда можно подобрать цвет под свой цветотип и легко сочетать с аксессуарами.

Фото: Ladycrystal.net

Впрочем, яркие, насыщенные цвета также в моде.  Но с ними нужно быть аккуратнее, чтобы цвет не затмил вас.

Раздельное

Для самых модных в этом сезоне актуален раздельный выпускной наряд, состоящий из короткого топа и длинной пышной юбки. И помните: чтобы наряд выглядел изысканно, юбка должна закрывать пупок.

Фото: Hdimagelib.com

Консультант салона свадебного и вечернего платья Наталья: "Девушки, которые приходят к нам, в большинстве случаев не знают точно, чего хотят. Есть картинка из интернета или модного журнала. Но на деле оказывается, что платье с картинки хорошо смотрится именно на картинке. Много таких случаев, когда девушка сначала и примерять не хочет определенное платье, но после влюбляется в него и покупает. Но я всегда советую покупательницам учитывать только один тренд — "быть собой".

Макияж:

Блестит все  

Фото: Hiamag.com

Тренд "матовости" уходит на второй план, сегодня чем больше блеска, тем лучше. И это касается как тканей для нарядов, так и макияжа.

Однотонные тени

Фото: Lojaglamourosa.com

На подиумы вернулся простой макияж, который можно быстро нанести. Тени – один из ключевых моментов. Один простой цвет, без прорисовки теней и затемнений.

Румяна в форме 3

Фото: Promodu.com

На смену жесткому контурированию лица пришло легкое обрамление. Персиковые или нежно-розовые румяна наносятся в форме цифры "3", обрамляя висок и скулу, а второй полукруг идет от скулы на подбородок.

Эффект зацелованных губ

Фото: Elle.ru

Четко очерченные губы уже не модны. В тренде – мягкий, расплывчатый контур. Кстати, этот тренд пришел к нам из Кореи.

Стиль nude

И все же самым главным трендом на выпускном балу является образ чистоты и нежности, а, следовательно, всегда модным и актуальным будет натуральный мейк-ап, который позволяет подчеркнуть естественную девичью красоту.

Фото: http://zdraviie.ru

Визажист Виктория Панченко: "Даты выпускных – 26, 26 июня. У меня на эти числа уже нет мест. Девочки начали записываться с февраля-марта. И сейчас этот ажиотаж не спадает. Каждый день поступают звонки и сообщения. У выпускниц спросом пользуется легкий, нюдовый макияж. Сияющая, свежая кожа, пудровые бровки, легкие румяна. Из концентрированных "забугорных" трендов берут на вооружение только маленькие детали".

Прически для выпускниц

Оригинальные хвосты

Фото: Yandex.ru

Одна из идеальных причесок. Сделать просто, смотрится стильно, а самое главное – без особых затрат можно сделать самой.

Дарья Синельникова, стилист по прическам, г. Барнаул: "Летом-2018 девушки делают акцент на естественность, натуральность и раскованность. По правде говоря, почти никто не приходит за "модными" прическами, девушки просто хотят выглядеть по-особенному. Выбирают прическу, которую хочется и, соответственно, подходящую к платью. А если желаемая прическа актуальна в этом сезоне, то это, скорее всего, просто совпадение. Самым популярным вариантом прически на длинные волосы до сих пор являются воздушные локоны, которые смотрятся свободно и легко. Естественно смотрятся конские хвосты с накрученными на крупную плойку прядями. Они подходят почти под каждый наряд, открывают красивую шею и плечи, подчеркивая черты лица".

Мелкие кудри

Голливудские локоны потеряли актуальность, их обогнали мелкие кудряшки, почти афро. Никаких шпилек, никаких заколок и точно продержится до конца вечера.

Татьяна Веревкина, стилист по прическам, г. Барнаул: "Прицениваться и интересоваться девушки стали еще в декабре. А активная запись началась с конца января. К концу зимы выпускные даты были заняты на 70%. На пике популярности сейчас серф-локоны, небрежная волна с эффектом мокрых волос. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2017-м девочки просили собранные прически, максимально праздничные с невероятным объемом. В этом году придерживаются естественности".

Для мальчиков:

С образами на выпускной для парней дела обстоят намного проще. Они редко обращаются к визажистам или к стилистам по прическам.

Прически:

Фото: Yandex.ru

Дарья Синельникова, стилист по прическам, г. Барнаул: "Укладывая волосы, парни, как правило, используют два варианта – помощь мамы либо самостоятельная укладка. В целом это занимает максимум 10 минут. Поднять волосы наверх при помощи лака или пенки и уложить на одну сторону – это самая "ходовая" мужская прическа, которую используют не только на выход, но и в повседневной жизни".

Костюмы:

В первую очередь все рассматривают классику, ведь она никогда не выйдет из моды. Кроме того, этот костюм можно потом использовать и в других случаях. Разновидностью классики также служат костюмы цвета бордо, синего и коричневые, с оттенком красного.

Фото: 101oblik.ru

Создавая образ к выпускному, самое главное - помнить, что всегда модно быть собой и иметь собственный стиль. Прислушивайтесь к советам, но выбирайте образ, в котором вам будет комфортно.


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Комментарии

24.05.2018 07:59
- гость -

Последний шанс выпендриться перед случайными людьми.

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