Барнаульские чиновники полностью отчитались о своих доходах за 2017 год. Это касается не только работающих в горадминистрации, но и в районах краевой столицы.

По итогам 2017 года больше всего заработал замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка - 4,753 млн рублей (годом ранее было 1,495 млн рублей. Такое увеличение дохода связано с реализацией недвижимости, ранее ему принадлежавшей). При этом супруга чиновника отчиталась о 3,971 млн рублей. За Химочкой, помимо прочего, числится автомобиль Nissan X-Trail.

Замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов указал доход в размере 2,013 млн рублей (в 2016 году — 1,506 млн рублей). Ему принадлежат три квартиры, земельный участок, погреб, гараж, автомобиль Toyota Land Cruiser, мотолодки "Ямаран А-340" и "Казанка". Супруга Артемова, кстати, превзошла своего мужа: она задекларировала 3,398 млн рублей.

Замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин задекларировал 1,945 млн рублей.

Первый замглавы, руководитель аппарата Вячеслав Франк показал 1,519 млн рублей. В прошлом году, для сравнения, у него было 4,7 млн рублей. Кроме того, Франк задекларировал автомобиль Hyundai ix35, а его жена — земельный участок и жилой дом.

Первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков показал доход в 1,465 млн рублей (в 2016 году указывал 1,49 млн рублей). Также на его счету квартира и автомобиль Toyota Highlander Limited.

Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Алексеенко перемещается на Subaru Forester, а его доходы за 2017 год составили 1,333 млн рублей (было 1,411 млн рублей).

Руководитель организационно-контрольного комитета горадминистрации Юрий Еремеев отчитался за 1,173 млн рублей (было 1,672 млн рублей), а председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями Геннадий Королев - за 1,631 млн рублей (за прошлый период — 1,605 млн рублей).

Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Александр Пугач указал 1,123 млн рублей (годом ранее было 1,132 млн рублей), а руководитель комитета по информационной политике Екатерина Андреева – 518 тысяч рублей.

У председателя комитета по делам молодежи Владимира Гудкова вместо 706,4 тыс. рублей стало 866,4 тыс. рублей. Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов заработал в прошлом году 1,011 млн рублей.

Председатель Счетной палаты города Ольга Магель показала 1,678 млн рублей.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров заработал 1,016 млн рублей, его заместитель, а также одновременно главный архитектор Барнаула Сергей Боженко указал доход в размере 975,2 тыс. рублей.

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежда Тиньгаева заработала 1,138 млн рублей. Руководитель городского комитета по образованию Наталья Полосина задекларировала 1,047 млн рублей.

Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светлана Фоминых заработала 1,186 млн рублей.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Алексей Каретников указал 906,2 тыс. рублей. Руководитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев в 2017 году получил доход в размере 2,922 млн рублей.

Валерий Паршков, возглавляющий городской комитет по культуре, заработал 951,9 тыс. рублей. Софья Решетникова из комитета по социальной поддержке населения заработала 942,2 тыс. рублей. Антон Бенс, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, указал доход в 384,5 тыс. рублей.

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев уведомил налоговые органы о 850 тысячах заработанных рублей в прошлом году.

Начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова отчиталась за 978,5 тыс. рублей.

Напоследок о заработках глав районов. Всего их в Барнауле 5, однако доходы руководителя Индустриального района Сергея Татьянина до сих пор не размещены на сайте города.

Итак, глава Октябрьского района города Вячеслав Новиков отчитался за 1,905 млн рублей. Глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев получил 1,611 млн рублей. Глава Центрального района Максим Сабына задекларировал 1,479 млн рублей. Наконец, глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин заработал 1,355 млн рублей.