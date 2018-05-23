Минфину поручено проработать вопрос о снижении акцизов на топливо

Глава управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что правительство России поручило Министерству финансов проработать вопрос о снижении акцизов на топливо, передает ТАСС.

"Было принято решение у вице-премьера Дмитрия Козака о снижении акцизов для бензина на 3 тыс. рублей (за тонну) и 2 тыс. для дизеля. Протоколом совещания дано поручение согласиться с позицией ФАС и Минэнерго по снижению акциза и проработать Минфину до 1 июля от действующей ставки снизить акциз", — рассказал Махонин.

Причиной данных дискуссий в кабмине стал рост стоимость бензина. Так, с 14 по 18 мая средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 увеличились на 63 копейки до 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.