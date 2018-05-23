Ученые назвали средство от преждевременной смерти

Употребление одного яйца в день значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Такие выводы сделали китайские ученые, чьи результаты исследования опубликованы в журнале Heart, пишут "Известия".

Специалисты проанализировали данные исследования China Kadoorie Biobank, в котором приняли участие почти 513 тыс. человек в возрасте от 30 до 79 лет из 10 различных районов Китая. Участников наблюдали с 2004 по 2008 год. Им задавали вопросы о частоте употребления яиц, а затем следили за состоянием их здоровья.

Далее ученые сосредоточили внимание на 416 тыс. участников, которых не настигли рак, сердечно-сосудистые заболевания или диабет. Около 13,1% человек сообщили, что ежедневно едят яйца, а 9,1% — редко.

Эту группу наблюдали в среднем в течение 8-9 лет. За это время было зарегистрировано почти 83 тыс. случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний, из них 9985 имели летальный исход. Выяснилось, что любители яиц в меньшей степени страдали от болезней сердца и сосудов и жили дольше. Риск геморрагического инсульта снижался у них на 26%, а вероятность преждевременной смерти — на 18%.