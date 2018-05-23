NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце

NASA опубликовало ролик, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Видео было сделано спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO), сообщает РИА Новости.

На записи видна обширная корональная дыра, обращенная в сторону Земли. "Видеоклип охватывает двухдневный период и был снят с использованием длины волны экстремального ультрафиолетового света", — отмечают в NASA.

Our Sun-watching satellite saw a coronal hole rotate toward Earth on May 16-18 🧐 Coronal holes (which are perfectly normal) are areas of open magnetic field from which high-speed solar wind streams into space. https://t.co/cFAL5DcyK2 pic.twitter.com/KX0YGO4wUr — NASA Sun & Space (@NASASun) May 22, 2018

Под корональными дырами понимаются более темные области солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Их пониженная яркость объясняется массовым уходом плазмы в межпланетное пространство. Выброшенная плазма образует поток, способный при контакте с Землей вызывать заметные возмущения ее магнитного поля.