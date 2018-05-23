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Украине в случае выхода из СНГ грозят миллиардные потери. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita, передает РИА Новости.

Издание напоминает, что Украина не ратифицировала Устав СНГ, однако "подписала тысячи документов в рамках содружества", включая соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов.

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко в минувшие выходные заявил, что Украина вскоре выйдет из соглашений, которые "даже в малейшей степени ущемляют ее национальные интересы".

"Если бы Украина расторгла эти договоры, то более трех миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", — цитирует издание слова профессора Андрея Суздальцева.

Экономисты считают, что самым важным для Киева является договор о свободной торговле. Если Украина расторгнет договор, то это приведет к многомиллиардным потерям для страны. "Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня", — подчеркнул украинский экономист Александр Охрименко.

Издание уточняет, что в 2017 году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил 16 миллиардов долларов, большая часть из которых приходится на РФ.

В минувшем месяце глава Украины поручил правительству начать процедуру официального выхода и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске. При этом Киев намерен сохранить те соглашения со странами СНГ, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".