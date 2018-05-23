Фото: get.wallhere.com

Заторы в восемь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в среду, 23 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов, улицей Энтузиастов и Павловским трактом, а также на улице Северо-Западной на отрезке от Юрина до Смирнова и на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Матросова. Скорость движения авто на этих участках не превышает 5-7 км/ч.

Также заторы наблюдаются на улице Просторной, на отрезке Павловского тракта после кольцевого перекрестка, на улице Малахова в районе пересечений с улицами Эмилии Алексеевой и Советской Армии, на отрезках улиц Власихинская, Матросова, Молодежная, Сизова, Челюскинцев и Советской Армии, а также в районе площади Победы.

На карте присутствует знак "Дорожные работы". Он расположен на перекрестке Калинина - Кулагина.