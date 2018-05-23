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Государственная дума на заседании 23 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о введении административного штрафа до 1 миллиона рублей за использование самовольных построек и до 300 тысяч рублей за отказ их снести. Об этом сообщает "Интерфакс".

Агентство пишет, что за эксплуатацию самовольной постройки, которая расположена на земельном участке, предоставленном в аренду либо купленном по итогам публичных торгов с обязательствами по сносу, будут наказывать штрафом. Для граждан размер штрафа составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отказ сносить самострой или приводить его в соответствие с установленными требованиями, согласно инициативе, будет грозить штрафом, который для граждан, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц составит от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме этого, в Думе будут рассматривать в первом чтении правительственный законопроект о правовом регулировании вопросов, которые связаны с признанием зданий и строений самостроями.

В документе сказано, что изымать участок у собственника постройки будут лишь в случае "невыполнения лицом обязанности по сносу самовольной постройки (приведению ее в соответствие с установленными требованиями)".

Инициатива также содержит нормы, которые направлены на защиту приобретателей самостроев, право собственности на которые было зарегистрировано.

"В этом случае предусматривается выплата за счёт казны Российской Федерации однократной компенсации за утрату права собственности на здание, сооружение или другое строение, а также компенсация лицам или органам, за счёт которых был произведён снос самовольной постройки (её приведение в соответствие с установленными требованиями), расходов на такой снос (приведение в соответствие)", — цитирует агентство документ.