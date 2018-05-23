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Реальные располагаемые доходы граждан РФ в апреле текущего года, согласно предварительной информации, выросли в годовом выражении на 5,7%, а к марту 2018 года — на 4,7%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

Уточняется, что с начала года по апрель доходы россиян выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Показатели рассчитаны без учета единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам в январе прошлого года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в минувшем месяце выросли в годовом выражении на 8,2% — до 33,07 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам апреля 2018 года составила 43,55 тыс. рублей, что на 10,4% превышает прошлогодние показатели.

При этом численность безработных в РФ в апреле этого года, по предварительным данным Росстата, составила 3,71 миллиона человек, или 4,9% экономически активного населения. В оперативном докладе говорится, что по сравнению с апрелем прошлого года численность безработных снизилась на 8,4%.

В госучреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано порядка 800 тысяч человек, включая 600 тысяч человек, получавших пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в минувшем месяце составила 76 миллионов человек, или 52% от общего числа россиян.