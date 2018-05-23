Иллюстрация: barnaul.org

Жителей Барнаула предупреждают о перекрытии на несколько недель двух участков в центре краевой столицы.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением работ по строительству сети ливневой канализации будет организовано перекрытие улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина с 20:00 23 мая до 20:00 20 июня.

Также с 20:00 23 мая до 20:00 30 июня будет перекрыт перекресток улица Пушкина – проспект Ленина в районе здания №7.

Ограничения скажутся на движении автобусов.